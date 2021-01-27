石家庄：“云端”互帮互助 远亲不如近邻

《疫情防控下石家庄人生活的点点滴滴》系列报道之三

居家生活期间，各个社区各种形式的微信群发挥了巨大作用，无论谁家遇到难事，只要在群里咨询一下，邻居们纷纷出谋划策，想尽办法提供力所能及的帮助；居民们在做好疫情防控的前提下，有的在阳台上实现了梦想中的田园生活，有的绣十字绣，织毛衣，学修图提升短视频剪辑技术等，努力让疫情下的生活更加充实，更加精彩。

遇到难题 “云端”有人主动帮忙

“咱们群里有没有水管工，我家厕所水管崩了……”“咱们群里有电工吗？家里的电路好像出了问题？”“谁知道送蔬菜水果的什么时间到？”疫情防控期间，市民们需要居家生活，每一个社区或楼院都建立了微信群，平时见面或许不相识的邻居们，在微信群里却开始了“云端互助”。

“厕所水管崩了，怎么办？”“别着急，我们马上安排人帮忙处理。”1月19日上午10点多，新华路街道大厂街社区工作人员得知有居民家的水管崩了，立即找到社区志愿者刘彦生，让他过去帮助修理。就这样，居家不出门也能通过“云端互助”修好家中水管。

同样是新华路街道大厂街社区的微信群里，曾经出现过这样一条信息：我家的电路烧坏了，咱们群里有电工吗？该社区擅长电工的居民李杰看到这条信息后，主动联系到需要帮助的居民帮她修好了烧坏的电路。

“家里的节能灯管坏了，谁家还有存货，转让一下吧！”前两天，家住太行生活区的刘女士，卫生间的节能灯管坏了，她翻箱倒柜发现家里没有存货了。左思右想之后，刘女士决定在社区微信群里发布一条信息。“没想到还真得到了回应，小区里的一位邻居将自己的节能灯管给了我，而且说什么也不要钱。”刘女士说，这位邻居说，大家都住一个小区，一个灯管还算那么清楚干什么。为了感谢邻居，刘女士将自己购买的水果作为回赠。

除了修理水管、求助寻找节能灯之外，在社区的微信群里，居民们还互相交流买蔬菜水果的心得。碰到老人不知如何在网上购物，年轻人还会主动帮忙。

“物业的人每天都会在社区群里定时提醒大家买菜、买肉、买水果。”家住车辆厂后街1号院的田女士觉得，宅在家中的“云端互助”，让生活不再烦。

阳台种花 实现自己的田园梦想

“久在樊笼里，复得返自然。”这句诗说出了市民刘郁的心声。刘郁是一个养花爱好者，家里养过很多花和绿植。“不知是因为我养花的技术不好，又或者平时工作太忙，没有时间打理这些花草，它们的生长一直不太茁壮。”说起自家花草原来的样子，刘郁有些苦恼。

如今疫情防控宅在家里的她，终于有时间来研究自家阳台上的花草了。“宅在数十平方米的空间里，每天活动的轨迹也就是阳台、客厅、卧室。即使手机寸步不离，一天下来也没有1000步。”刘郁说，在这种状态下，她决定将自家阳台打造成“小型植物园”。

阳台是一个寄托着不少人田园梦想的地方，刘郁就把自己变成了个阳台种花草的快乐都市园丁。由于之前养花草的水平不高，为了不让自家的“小型植物园”看起来太LOW，刘郁开始从网上取经。在一个“如何养好花和绿植”的论坛上，她看到了很多花友的帖子，便决定跟大家取经。就这样，20天过去了，一个个帖子看过去，一条条信息实际操作，刘郁家的阳台变成满眼绿色了。

“以前我觉得自己也算是一个养花爱好者，可宅家通过浏览论坛才发现，隔壁家的花友可能比你更加喜欢那些花卉植物，而且还会通过自己的努力，让家中花卉植物的品种不断增加。”刘郁说，如今自己的养花技能提高了不少，她相信在不久的将来自己家的阳台真可以变成“植物园”。

“宅在家中，有人感觉舒服，有人度日如年，到底哪种感觉主要和你的心情有关。”在刘郁看来，若有阳光风景为伴，宅家的日子也可以如度假般惬意。

拿起竹针 织件舒适怀旧的毛衣

“细雨湿衣看不见，闲花落地听无声。”在市民张诺心中，一针一线编织毛衣时，时光总是那么短。33岁的张诺是一个喜欢手工物品的人，尤其是对手工织的毛衣最情有独钟。

“小的时候我穿的都是手工织的毛衣，每一件毛衣都是妈妈对我的爱。”张诺说，那时候，妈妈每次都要经过十天八天的时间，才能织好一件毛衣。从一团团毛线，到初见轮廓，毛衣在妈妈看似简单的重复动作中逐渐成形，给自己带来了一个冬天的温暖。

“上大学和刚刚大学毕业时，自己也织过毛衣，可是工作节奏越来越快，再也找不到闲暇时间来织毛衣了。”张诺说，1月6日宅家后，自己找出了几年前就买好的毛线，决定重拾这项技能。织毛衣是一项细致活儿，张诺先将毛线绕成团，成团之后，她又拿出打毛线的竹针，把一根毛线轻轻绕在右手微微翘起的小手指上，左右手各拿一根毛衣针。

“织的时候，需要两手相互配合，一会儿向上挑一针，一会儿向下挑一针。”就这样，毛衣针在张诺的手指间舞动着，是那样的轻盈协调，如同游龙戏水一般。在张诺看来，机织的毛衣可能比手织的要艳丽好看一点，但没个性，而手工织的更彰显个性，每一件都可以说是独一无二的。

“真没想到，宅家还能重拾曾经的快乐。看到我织毛衣，4岁的女儿特别开心，她说妈妈织的毛衣比买的漂亮。”张诺说，手工编织毛衣，经营的是一份心情，一针针、一圈圈，缠绕的是曾经走过的人生路程，而且还给生活增添了一份乐趣。

学会剪辑 用短视频来记录家庭生活

“原来觉得在抖音上发视频都是专业人士才能完成的事情，真没想到我这种‘小白’也可以制作抖音视频了。”市民张薇宅家20天学习了一项新技能。

张薇说，自己尝试短视频的制作，主要是因为刚开始在家实在太无聊了，每天都会拿着手机刷抖音等小视频。慢慢地她发现，抖音上有些小视频还挺有趣，记录的或是家庭生活的点点滴滴，或是普通人家餐桌上的美食制作过程，又或是家人之间搞笑、温馨的故事。

“我们家有两个孩子，老大12岁，老二9岁，他们之间也会发生很多有趣的事情，我只是会拍照片留念，即使拍了视频也没想到还可以通过剪辑，变成更有纪念意义的短视频。”有了这个想法之后，张薇开始学习剪辑短视频了。

上网查询剪辑短视频的教程，请教学习过相关专业的同学，甚至向12岁的儿子取经，3天之后，张薇终于懂了点儿剪辑视频的技巧。“没想到现在的孩子这么厉害，儿子在这方面懂得比我还多，他都有属于自己的抖音号。”经过一番努力，张薇终于在抖音上发布了自己的第一条短视频。

就这样，张薇的居家生活有了乐趣，她用自己剪辑的一条条视频记录着20天来家庭生活中的点点滴滴。（记者 赵晓华）