石家庄：多措并举精准开展分区分级交通管控

分区分级管控对交通管理工作提出了更高的要求。市公安局党委委员、交管局局长马立新表示，石市通过采取多方面举措，精准开展分区分级交通管控。

对高风险和按照高风险管理的地区实行全域封闭交通管控，区域内车辆不得上路行驶；对低风险地区实行有序交通管控，车辆只允许在本县区域内流动。上述交通管控措施会随着地区疫情风险等级的动态变化，适时进行调整。

在实行分区分级交通管控的过程中，全市交警部门全力做好交管服务保障，力求做到疫情防控与民生保障统筹兼顾。目前，主要采取了以下七条措施。

一是保障外来物资运输车辆和驰援车辆进出市域道路畅通。加强进出市区道路交通疏导，保障防疫物资和生产生活物资运输车辆优先通行。对外省、市运送应急物资的车辆，凭全国统一的《进出河北疫情防控应急物资运输车辆通行证》，即可顺畅进入石市；对外地支援石市的车辆，开辟绿色通道，快速放行。

二是保障市域内应急和民生车辆顺畅通行。以外地援助医疗队车辆和运送医疗物资、医护人员、生活物资的运输车辆及城市运行保障车辆作为重点保障对象，实行通行证管理制度，确保畅行无阻。应急和民生保障车辆在疫情期间发生轻微交通违法行为的，以警告、教育为主，免予处罚。

三是保障医护人员上下班出行。联合市卫健委，为全市医务工作者办理市区上下班通行证，确保全市医务人员在疫情防控期间上下班通行便利。

四是保障疫情防控重点项目建设施工。联合住建部门，为黄庄公寓建材运输和施工车辆办理通行证，保障工程建设顺利进行。

五是保障市区道路有序出行。实行交警全员上岗，统一指挥调度，全面排查违规上路车辆，并落实教育劝返和处罚措施。同时，实行交通事故快处机制，全员参与交通事故处理，快速出警、快速处理、快速撤离，防止交通事故造成交通拥堵和人员聚集。

六是推出便民利企服务。实行疫情期间交管业务“网上办”“延期办”“容缺办”“应急办”等措施，提升交管服务保障能力。对医疗车辆和运送医护人员、药品器械、防疫防护用品等物资的车辆，以及运送粮油、果蔬、肉蛋奶、日用品等居民生活必需品的车辆，开辟绿色通道，实行业务加急办理、便捷办理。

七是提供24小时咨询服务。设置24小时咨询服务热线，广大车主遇到困难需要求助，可拨打市交管局服务热线：0311-85859992或0311-12123，交管部门将耐心解答。（首席记者 李惺）