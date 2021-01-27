饮料不能替代日常饮水

市场上饮料琳琅满目，包括果蔬汁类饮料、蛋白饮料、碳酸饮料、茶饮料等。因口味多元、携带方便，受到消费者的喜爱。

日前，中国食品科学技术学会邀请有关专家，撰写《关于饮料的消费提示》（以下简称《提示》），帮助消费者科学选购和饮用饮料。

《提示》明确提出，果蔬汁类饮料不能替代水果和蔬菜，并强调，饮料不可过度饮用，更不可将饮料替代日常饮水，尤其是处于生长发育阶段的儿童和青少年。

《提示》指出，在以橙汁为代表的浑浊型果汁中保留了部分果肉和可溶性膳食纤维，但与新鲜果蔬相比会有部分营养损失。因此，喝果蔬汁不能完全替代每日对水果、蔬菜的摄入。并提醒消费者，果蔬汁应根据产品标签说明，在适宜的条件下储存；开封后，应贮藏在0-5℃冰箱内，并在48小时内喝完。经巴氏杀菌或超高压杀菌的非复原汁，应低温冷藏，其保存时间较短，开封后尽快喝完，以避免贮藏期间微生物生长繁殖。

同时，消费者在选购饮料时要注意查看产品标签，一是不购买或食用没有标签或标签信息不全、标签内容不清晰、超过保质期的产品；二是查看标示营养成分表，选择适合的饮料。

乳酸菌饮料是否可以常温保存？《提示》指出，乳酸菌饮料的储存条件应视情况而定。乳酸菌饮料分为非活菌（杀菌）型和活菌（未杀菌）型。非活菌型乳酸菌饮料可常温储存；活菌型乳酸菌饮料的贮存、运输，必须保证在2-8℃冷链条件下，否则会导致乳酸菌活菌数下降，且影响饮品口感。

据介绍，在国内销售的乳酸菌饮料，必须在产品标签上明确标明非活菌（杀菌）型和活菌（未杀菌）型。消费者在选购和贮存饮料时，可以通过标签标识进行区分。

近年来，风靡一时的珍珠奶茶也俘获了部分消费者的味蕾。《提示》指出，奶茶固体饮料是以茶叶提取物，或直接以茶粉、乳品为原料，可添加糖或甜味剂、植脂末等食品原辅料和食品添加剂，经加工制成供冲调饮用的固体饮料。《提示》提醒，在饮用热的奶茶饮料时，要注意避免烫伤。3岁以下儿童或老人在饮用椰果奶茶、珍珠奶茶、果蔬奶茶等饮品时，有吸入气管或支气管的风险。儿童应在家长的看护和指导下食用，老年人应小心饮用。