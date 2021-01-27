我国社会保障卡持卡人数已达到13.35亿人

人力资源和社会保障部日前举行2020年第四季度新闻发布会。记者获悉，2020年末，全国社会保障卡持卡人数达到13.35亿人。社保“免减缓降”政策为企业减负1.54万亿元。阶段性降低失业、工伤保险费率政策将再延一年。

2020年，全年城镇新增就业1186万人。12月份城镇调查失业率为5.2%，年末城镇登记失业率为4.24%，均低于预期控制目标。社保“免减缓降”政策为企业减负1.54万亿元。向608万户企业发放失业保险稳岗返还1042亿元。全国社会保障卡持卡人数达到13.35亿人。电子社保卡累计签发超过3.6亿张。

2020年是我国就业发展史上极其不平凡的一年。人力资源社会保障部就业促进司司长张莹表示，综合统计监测和调研情况看，2020年就业形势逐季好转、总体稳定、好于预期。全年城镇新增就业1186万人，超额完成900万人的目标任务。城镇调查失业率从2月份6.2%的历史最高点，逐步回落，12月份降至5.2%，与2019年同期持平。高校毕业生就业形势基本平稳，农民工外出规模基本恢复至上年同期水平，全国贫困劳动力务工规模3243万人，超过上年水平。

阶段性减免社保费是一项临时性支持政策，去年年底已经到期，三项社会保险费从今年1月1日起已按规定恢复正常征收。同时，考虑到疫情风险仍然存在，部分企业压力可能较大，规定阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策今年4月底到期后，将再延长1年至2022年4月30日。（记者 代丽丽）