四川省攀枝花市抓实“四张清单” 食安工作步入快车道

近年来，四川省攀枝花市坚持“守好食品安全底线、突出群众满意主线、追求创新发展高线”的总体思路，创新工作举措，抓实“四张清单”，全市连续7年未发生较大及以上食品安全事故，群众食品安全满意度在全省的排名实现“五连升”，食品安全工作步入快车道。

抓实党政同责清单。出台《攀枝花市市级党政领导干部食品安全工作责任清单》，明确市级党政领导干部食品安全工作职责，紧紧抓住党政领导干部这个“关键少数”，为做好新时期食品安全工作提供重要遵循。截至目前，市级党政领导干部调研检查食品安全工作30余次，有力推进食品安全工作“换档提速”。

抓实联动监管清单。出台《攀枝花市深化改革加强食品安全工作措施清单》，明确26个市级部门食品安全工作责任，提出124项工作措施，制定8项工作规程，市场监管等部门切实履行监管执法职责，教育等部门认真履行行业主管职责，着力构建齐抓共管的工作格局。

抓实主体责任清单。出台《攀枝花市食品生产经营主体责任清单和监督检查事项清单》，督促生产经营者建立并执行进货查验、出厂检验、应急处置等制度。在全省率先制定《单位食堂管理标准》，在全市600余家学校、养老机构等单位食堂推广应用，探索构建“合格证+追溯码”的猪肉质量安全监管新模式，食品生产经营单位风险分级管理覆盖率达95%，食品检验量达到5.76批次/千人。

抓实社会共治清单。在四川省率先发布《食品安全状况》白皮书，举办食品安全“七进”科普宣传260场次，受理食品安全投诉举报508件，集中培训县（区）政府和市级部门领导50余人。（记者龚志伟）