山西省忻州市食品安全集中整治百日行动取得阶段性成效

山西省忻州市食品安全集中整治百日行动开展以来，全市各级各部门严格落实党政同责，始终遵循“四个最严”要求，落实源头管控，层层压实责任，见人见事见措施，在相关“行业、领域”职责范围内对食品安全签订安全责任书，紧盯食品安全普遍存在的突出问题，着力加强食品安全管理，集中整治成效显著。截至2020年12月底，全市各级各部门共出动45196人次，检查企业和单位19683家，发现食品安全隐患1958项，已整改1788项。

此次专项行动成立了由分管副市长为领导组组长，各成员单位一把手为成员的食品安全隐患排查治理专班，督促推动各级各部门切实履行好食品安全责任。专班办公室设在忻州市食安办，负责此次专项行动的部署、推进、汇总，协调解决专项行动中的突出问题，统筹推进各级各部门落实企业自查自改、部门监督检查、市直综合督导等重点环节。

在专项行动中，忻州市市场监管局、农业农村局等涉及整治重点的10个市直牵头单位全部制定了各自“行业、领域”的专项行动实施方案，细化措施，并成立督查组，加大在专项行动期间对本行业食品安全隐患排查治理工作的督导检查力度，以督导检查为抓手，促进各行业食品安全集中整治取得实效。

据了解，此次专项行动将食品生产经营企业、食用农产品安全、学校食堂、旅游场所、建筑工地食堂、食品摊贩和餐厨废弃物处置等10个风险领域列为行动重点，并对应急、粮食、环保、民航、铁路、汽运、海关等行业领域的隐患排查进行了安排部署。通过市县两级上下联动，食安委成员单位横向配合，切实做到了食品安全隐患排查治理全覆盖、无死角。

专项行动充分发挥了忻州市食安委牵头抓总和综合协调作用，他们多次召开专项会议，研究部署落实集中整治专项行动措施，与同期开展的全市食品安全隐患排查治理专项行动有机融合，形成对打击生产、销售假冒伪劣和有毒有害食品等违法行为的高压态势，坚决取缔食品生产经营违法违规的市场主体，依法查处食品生产经营的违法行为，营造对食品生产经营行为“零容忍”的社会氛围，确保人民群众“舌尖上的安全”。（记者秦海峰）