广东省广州市荔湾区集中监管标准仓严把进口冷链食品“第一道”防线

通过设立两个进口冷链食品集中监管标准仓，广东省广州市荔湾区集中开展进口冷链食品的核酸检测和预防性全面消毒，实现进口冷链食品全覆盖管控、全链条管理、全过程追溯，有效防控和阻断进口冷链食品相关疫情传播风险。自2020年12月17日集中监管标准仓运作以来，全区已监督入库食品68批次71237件894.4吨，全部做到“每件必检”和“件件消毒”。

荔湾区市场监管局地毯式摸排全区700家冷链食品相关生产、经营单位，开展“标准化”靶向监管。首批确定广州炜洹贸易有限公司、广州市品纳冷库服务有限公司两家企业作为进口冷链食品集中监管标准仓单位。指导其配备专业核酸检测和消毒机构，严格按照建设标准设置三大功能区，对进口冷链食品集中进行信息备案、采样检测、全面消毒、规范储存、问题处置、出仓流通。同时，出台《荔湾区进口冷链食品集中监管标准仓工作实施方案》《荔湾区进口冷链食品集中监管标准仓设置规范》，明确集中监管标准仓设置的要点，确保冷链食品风险监测和排查处置工作“无盲点”。

荔湾区强化卫健、市场监管、公安、属地街道等部门联动，组建进口冷链食品集中监管标准仓驻点团队，制定《集中监管标准仓驻点团队工作指引》，明确专职人员驻仓监管消毒预防、核酸检测等工作，印发日常监督检查要点表和企业每周自查表，确保责任落实到人，工作及时到位，最大限度防范进口冷链食品环节疫情输入传播风险。高度重视驻仓专业队伍人员的防护工作，标准仓从业和运行人员实行闭环管理，定期人员轮换和进行核酸检测，落实冷链食品直接暴露工作人员的疫苗接种工作。“专业化”驻场监管有力有效。

荔湾区市场监管局还依托冷藏冷冻食品质量安全追溯系统，规范“预约入库、采样消毒、入库贮存、核酸检测、凭证出库”流程，出仓流通实现“四证一码”（报关单、检验检疫证明、核酸检测报告、消杀证明、溯源码），助力进口冷链食品物防精密智控，确保每件产品来源可查、去向可追，实现“智慧化”溯源监管。无“四证”或“四证”不全的冷链产品，一律禁止上市销售。完善冷冻水产品入库、出库台账和安全全流程闭环管理体系，出仓实现贮藏、运输、加工和销售全链条、全覆盖疫情防控。组织专业系统技术人员对经营进口冷链食品的冷库、商超、农贸市场、餐饮单位等从业人员进行操作培训。截至目前，该区已开通冷库通账号700个，累计上传进口冷链食品入库3395批次、出库6867批次。

此外，荔湾区市场监管局出台常态化疫情防控工作专项督导方案，明确成员单位职责，近期开展两次联合督导，对冷库等重点场所加强督查检查，压实企业主体责任。此外，荔湾区市场监管局还专门成立11个督导组，加强督导检查力度，重拳出击坚决打击不按要求落实防控措施行为，对未达标冷库企业开展“回头看”，制定关于疫情防控期间查处进口冷冻食品违法行为法律适用指引和取证指引，对不落实防控措施、销售未取得核酸检测阴性报告、消毒证明的进口冷冻肉制品经营者，坚决立案查处。