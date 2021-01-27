为啥有的人要半夜吃点东西

小莉（化名）平时工作很忙，作息不太规律。最近一段时间，她发现自己有个问题，每晚睡着几个小时后都会醒来，不是要去厕所，而是奔向冰箱找吃的。有时会吃一个汉堡，有时喝一袋牛奶或者吃一些水果。吃完之后又回去睡觉，依然能睡得很好。小莉觉得很困惑，明明晚饭吃饱了，为啥夜里醒来的时候这么渴望食物？

小莉这种情况看似是消化问题，其实可能是一种睡眠障碍——夜间进餐综合征。患者表现为在夜间入睡后经常觉醒，出现明显的饥饿感或进餐欲望，必须吃东西或喝饮料后才能重新入睡，吃的多为高热量食物。所以，这种疾病又称“夜间饥饿”。其中，有的患者醒后感觉很饿，但有的并不感觉饥饿，就是想吃东西，此时的进食就有一些强迫倾向，即他们知道没有必要，但就是控制不住；还有的人醒后不是想吃什么，而是想喝东西，比如饮料、果汁或牛奶等。夜间进餐综合征患者在次日醒来后，会清楚记得自己夜里进餐的情况。这样的“加餐”会影响患者早餐的食欲，有的人如果不太饿，就会不吃早饭，一日三餐的进食规律也会打破；有的还会引起体重增加；更多的人会为自己没有“自控力”而自责；还有的患者会出现龋齿、牙周炎等口腔疾病。

夜间进餐综合征的确切原因尚不明确。实际上，这种睡眠障碍更多见于婴幼儿，一些幼儿在喂奶情况下入睡，然后夜里多次醒来，需要摄入大量母乳或牛奶才能重新入睡。他们的觉醒次数比一般的孩子明显增多，每夜可达3~8次，醒来后的饥饿感非常明显，迫切需要吃奶或果汁。而一般的孩子在6个月大时，多能整夜入睡而不需要夜间喂食。对于成人来说，夜间进餐综合征的发生与精神压力大、情绪低落、焦虑等有一定关系，女性相对更为多见。另外，国外有研究发现，该疾病的发生与大脑的某些功能失调有关。

夜食带来许多健康隐患，主动求助的患者可以通过一些方式来处理。例如进行认知治疗和行为治疗，来减少自责内疚，降低焦虑水平；还可以进行肌肉紧张和松弛交替训练，白天适度运动，增加日照时间，规律作息等，都有助于减少症状发生；此外，还可以在睡觉之前进食一次，或减少家里储备的食物。如果这些方法都不奏效，可以考虑使用药物。有研究称，一些抗抑郁药、镇静催眠药有一定疗效，但要在专业医生指导下使用。

（北京回龙观医院精神科副主任医师 宋崇升）