莫让闲置医保卡变成“非法套利卡”

根据国家规定，医保卡只能由本人在定点医院看病或在定点药店买药时才能使用，不法分子却将目光投向了一些市民闲置的医保卡，明知不具备药品经营资质仍然通过非正规途径大量收购医保卡，购入药品后转卖牟利。2020年7月，一条非法经营药品的黑色利益链被牵出。近日，相关违法人员因犯非法经营罪受到刑罚并罚款。（1月26日《检察日报》）

医保卡是方便职工和居民看病报销的一种“民生卡”。然而，近年来部分人利用医保卡违规购物、套现、骗补、买药品低价出售等乱象，多次引发舆论关注。尽管有关部门对这类现象采取“零容忍”的态度，比如不少违规药店、个人被查处，但在利益驱使下，相关违法违规行为并未止步。上述案例就是“药贩子”盯上闲置医保卡非法套利的典型案例之一。

所谓闲置医保卡，是指长时间不使用的医保卡。持卡人大多数是身体好的年轻人。在上述案例中，相关人员把闲置医保卡看成一块“肥肉”，持卡人为套现把自己的医保卡出借给收卡人；收卡人将收到的医保卡转给中间人赚取差价；中间人再将医保卡转给医药公司代表，后者既赚了外快又完成单位业绩指标。另外，快递小哥也成为黑产业链上的一环。

上述各方都从闲置医保卡套利活动中获益，唯一受损失的是医保基金。当然，一旦被查处，上述各方“共赢”就有可能变成“共输”。李某、丁某、臧某、孟某、张某因犯非法经营罪，近日分别被判处有期徒刑七个月至拘役六个月不等的刑罚，各并处2万元至1万元不等的罚金。这既让违法人员付出代价，也对其他盯上闲置医保卡的人是有效警示教育。

但是，出借个人医保卡的人是否也受到惩罚，却不得而知。虽然持卡人只是出借医保卡，没有参与非法经营，但也间接充当了非法套利的帮凶，而且还是获利者。根据我国相关规定，社会保障卡（即医保卡）不得转让、买卖、抵押、租用、借用等。持卡人出借医保卡显然违反了这一规定，理应受到相应的处罚。只有处罚违规持卡人才能“杀一儆百”。

另外，根据我国《刑法》规定，伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。当上述有关人员违法参与买卖社会保障卡，是否也触犯这条法律规定应该数罪并罚，同样值得我们思考。

要想防止闲置医保卡变成“非法套利卡”，笔者建议，既要依法追究医保卡出借人和借用人的法律责任，最好是充分利用现有法律规定数罪并罚，同时也要把闲置医保卡纳入重点监管范畴，比如可采用大数据等技术监控手段，防范闲置医保卡被非法套利。同时，还应该对医保卡持卡人加强教育，使其认识到出借医保卡违法，于自己于国家都不利。（老鹰）