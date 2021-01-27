商务部：千方百计保障人民群众就地过好年

新华社北京1月26日电（记者王雨萧）商务部日前印发《关于切实做好春节期间市场保供工作的通知》，要求各地区各部门有力有序统筹做好春节期间生活必需品保障供应，千方百计保障人民群众就地过好年。

通知指出，要指导商贸流通企业组织适销商品供应市场，增加水产品、牛羊肉、鸡肉等产品的上市量，丰富节日餐桌；要求连锁超市、农副产品批发市场加大货源组织和调运力度，确保米面油、蔬菜、肉蛋奶等生活必需品供应充足，价格稳定；及时投放蔬菜、肉类等地方储备，增加市场供应。

通知要求，严格落实各项防控标准要求，严格入场体温检测、健康码查验等工作；配合民政等部门做好社会弱势群体、特殊困难群体救济救助工作，协调指导商超餐饮、物流快递、社区街道、志愿者团体提供代下单、代采买、送货上门、送餐上门等服务，要求商贸流通企业不得拒收人民币，不得排斥和歧视现金支付，切实保障便利消费和基本生活需要。

通知强调，要组织做好“2021年全国网上年货节”活动，推动采办年货、赶大集等活动在线上举办；引导和鼓励餐饮、住宿、商超等商贸流通企业正常营业，开通网上下单业务，提供无接触、少接触结算配送等服务；推动餐饮服务企业与外卖电商平台加强对接，提早开通年夜饭、团圆宴等预约预定，做好餐饮到家服务；指导有条件的商贸流通企业在满足疫情防控要求的前提下，有序开展外摆、外卖等灵活售卖促销活动，多渠道、多方式满足居民生活需求。