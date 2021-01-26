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江西生猪存栏数增长56%

2021年01月26日16:53 来源：江西日报

1月21日，记者从省农业农村厅获悉，我省深入实施生猪复产增养行动计划，2020年全省生猪存栏1569.9万头，增长56%，生猪产能恢复至2017年水平。

2020年，我省打好用地、财政、金融等政策组合拳，为生猪产能恢复提供强有力保障。落实生猪养殖用地6.3万亩，支持生猪养殖林地定额972.1公顷，调减禁养面积9875.37平方公里。省财政累计安排扶持资金6.8亿元，完成引种补贴33万头。优化“放管服”，进一步简化动物防疫、用地、环评等相关程序，为124个生猪养殖项目办理环评承诺制。探索推出以生猪活体、经营权、保单、龙头企业担保等为抵质押品的信贷模式，生猪产业贷款余额386.17亿元，增长103.7%。同时，推进大型现代化养殖企业落地建设，形成“龙头企业带中小养殖场户”复产增养的发展模式，带动4300户中小养殖场户改造提升、补栏增养，加快形成实际产能。（记者游静）

(责编：李轶群、许晓华)


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