北京：加大筛查力度 风险点位和人员排查不留死角

人民网北京1月26日电 （记者鲍聪颖）今天下午，北京市召开第221场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市疾病预防控制中心副主任庞星火表示，当前疫情防控仍处于关键阶段，不能放过任何一丝风险隐患，必须时刻绷紧弦，不折不扣落实“四方责任”，严格社会面防控，聚焦重点地区，加大筛查力度，风险点位和人员排查不留死角，同步做好周边小区健康监测。做好隔离期满入境进京人员健康管理和服务。

庞星火提示，各单位要落实防控主体责任，建立健康监测制度，提高员工健康意识，不带病上班，在人多密集的办公场所要科学正确佩戴口罩，保持安全社交距离；保持办公场所空气流通，使用集中空调时确保室内新风量达到卫生标准要求，要定时开窗通风。市民朋友要理解、配合和支持医务人员、检测人员、社区工作者、公安干警、志愿者等一线疫情防控人员防控管理，参加社区（村）组织的核酸检测时，自觉按照社区（村）通知的时间前往，有序排队，做好防护，戴好口罩，保持安全距离，并注意防寒保暖。要注意个人卫生，做好健康监测，如出现发热、干咳等症状，及时佩戴口罩前往就近的发热门诊就医，并主动告知医务人员旅居史、接触史等情况，便于及时排查。