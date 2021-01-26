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北京：严控第三国人员中转搭乘直航北京国际商业客运航班入境

2021年01月26日16:52 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京1月26日电 （记者鲍聪颖）今天下午，北京市召开第221场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，为最大限度严防境外疫情输入，织严织密首都外防输入网，首都严格进京管理联防联控协调机制经商有关部门，决定进一步采取以下措施，严格控制第三国人员中转搭乘直航北京国际商业客运航班入境。

　　直航北京国际航班乘客应为通航国家的公民以及在该地的中国公民，严格控制第三国人员在该地中转入境北京。对拟搭乘直航北京航班的乘客，相关驻外使领馆将严格复核申请人登机前旅居史，不符合要求的一律不予发放健康码国际版或健康状况声明书。航空公司在售票、值机等环节做好第三国人员在该地中转入境北京的提醒、劝阻，对中转人员不予值机和登机。所有乘客在登机前须填写《搭乘航班前往北京承诺书》，对于隐瞒旅居史和健康状况等信息的，将承担相关法律责任。

　　请广大乘客朋友提前查询了解首都防疫规定，支持理解配合各环节工作，共同携手筑牢首都安全屏障。

(责编：许晓华、李轶群)


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