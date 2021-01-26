辽宁进一步加强春节期间 农村群体性聚餐管控

为了保障人民群众度过欢乐祥和的节日，我省将进一步加强春节期间农村群体性聚餐管控工作，这是1月25日，记者从省市场监管局了解到的。

我省各级市场监管部门将充分发挥职能作用，切实提高全民防范意识，倡导节庆文明新风，不大办婚丧嫁娶，尽量少摆席，避免人群聚集。同时，加大食品安全主体责任落实情况的检查力度，严厉打击各类食品安全违法违规行为。落实农村集体聚餐报告、登记和现场指导相结合的管理制度。重点加强集体聚餐活动的原料采购、贮存、餐饮具清洗消毒等关键环节的食品安全指导，筑牢食品安全防线。

农村地区餐饮服务单位、农村集体聚餐承办者要落实主体责任，严格落实人员健康管理、进货查验、索证索票、规范加工操作、食品留样等制度，采购进口冷链食品应当查验“三证”等。如实向属地市场监管部门报告集体聚餐基本情况，签订食品安全承诺书，主动接受、积极配合食品安全指导。（记者 赵铭）