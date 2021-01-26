河北承德去年处理违法违规医药机构396家

记者从承德市医疗保障局获悉，2020年全年共检查定点医药机构3761家，处理违法违规医药机构396家，解除服务协议2家，暂停服务协议21家。受理群众举报案件11件，追回和拒付违规医保基金8513.18万元。

2020年，承德市医疗保障局以基金监管规范年为主题，健全完善政策体系、堵塞管理漏洞、严厉打击欺诈骗保，开展专项检查，探索长效机制，夯实监管基础，医保基金监管效能得到有效提升。

为压实主体责任，承德市政府专门印发了《关于开展定点医疗机构存量问题专项整治工作的实施方案》，明确县（市、区）政府医保基金监管属地领导责任、卫健部门行业主管责任、医保部门监管责任和定点医疗机构具体责任，进一步压实各级主体责任，促进工作落实。

该市深入开展定点医疗机构存量问题清零专项整治，全市存量问题共涉及医疗机构290家、问题1693个，收回违规资金12433.14万元。定点医疗机构、行业主管部门、医保监管部门和市、县政府相关负责同志，层层签字承诺，保证类似问题不再发生。深入开展定点医药机构自查自纠专项整治，全市自查自纠问题涉及医疗机构304家、问题2290个，收回违规资金5560余万元。深入开展经办机构自查自纠专项整治，市、县两级19家经办机构通过自查自纠共发现问题45项，涉及的相关问题均已整改完成，全面规范了医疗保障经办服务行为。

另外，在制定下发承德市医疗保障局《行政执法公示办法》《关于进一步做好医保定点医药机构协议管理工作的通知》等一系列制度办法、工作规程的同时，该局依法依规开展飞行检查、日常检查、专项检查和突击检查，实现了监督检查全覆盖与抓重点补短板相结合、自查自纠与抽查复查相结合、强化外部监管与加强内控管理相结合，确保了医保基金安全平稳运行。（记者尉迟国利）