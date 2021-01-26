餐饮从业者“戴口罩”入法具有多重意义

近日，福建省十三届人大常委会第二十五次会议表决通过《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》，将从2月1日起施行。这也是全国首个对餐饮服务从业人员佩戴口罩的专项立法。《规定》明确，从事加工制作、传菜等直接接触入口食品工作的餐饮服务从业人员，在工作时应当规范佩戴清洁的口罩。餐饮经营主体应当接受社会公众、行业协会以及媒体舆论监督。（据《福建日报》1月23日报道）

众所周知，餐饮服务从业人员直接接触顾客入口的食物，部分从业人员要直接面对食客，他们在工作中佩戴好口罩，不仅有利于防范病毒传播、疾病传染，而且也会保障食品安全。尤其是一年来发生的新冠肺炎疫情，更证明了餐饮服务从业人员佩戴口罩、做好健康监测的重要性。

现实当中，虽然在行业规范层面有对餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定，然而，从实际来看，仍有不少随心所欲、随性而为者，要么根本不戴口罩，要么佩戴不正确、不规范，落实的效果不尽如人意。

究其原因，一方面，尽管我国一些行业规范中对餐饮服务从业人员佩戴口罩作出规定，但对于应佩戴口罩的情形，往往限于“专间内操作的从业人员”“在专用操作区内进行现榨果蔬汁加工制作、果蔬拼盘加工制作、备餐”“调制供消费者直接食用的调味料”等，未覆盖整个餐饮服务行业。另一方面，这些行业规范的约束力度不够，难以让戴口罩成为餐饮服务行业的基本遵循。

随着疫情防控进入常态化，推动餐饮服务从业人员佩戴口罩不能仅靠规范与倡议，予以专项立法，用法治来保障，依法对不戴口罩者予以处罚，就显得尤为必要。为此，福建通过立法的形式，把餐饮服务从业人员佩戴口罩的要求加以明确规定，既是在强力规范餐饮服务从业人员自觉戴好口罩，提升餐饮卫生水平，也是对疫情防控的助力和贡献。

餐饮服务行业“戴口罩”入法，不应该只是一个地方的主动作为，更需各地同频共振，并细化相关具体规定。只有这样，才能进一步提升餐饮服务行业卫生水平，更好保障消费者的身体健康和生命安全。