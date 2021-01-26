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邢台6635家餐饮单位恢复经营

2021年01月26日16:24 来源：河北日报

1月25日，邢台市举行疫情防控工作第19场新闻发布会。1月24日0时至24时，该市新增4例新冠肺炎确诊病例，均从南宫市重点管控区域检出。1月25日0时至12时，该市无新增新冠肺炎确诊病例，无新增无症状感染者。

据通报，1月25日，邢台市新增出院确诊病例4例，累计出院11例，均转入康复治疗阶段。截至目前，除南宫市、隆尧县外，该市其他县（市、区）没有疫情。同时，1月23日、24日，南宫市开展了重点人群核酸检测，共采样110459人份，已全部出结果，共检出阳性样本4例，即前述4例确诊病例。隆尧县开展了新一轮全员核酸检测，全部采样446049人份，截至25日12时，检测出结果138010人，全部为阴性。

记者了解到，邢台市围绕冷链食品监管采取了切实举措。严把源头输入关、市场监管关、核酸检测关、追溯管理关，督导冷链食品生产经营企业按要求录入“河北冷链物品追溯管理系统”，做到来源可溯、去向可追。

针对餐饮企业的复工复产情况，邢台市市场监管局有关负责人表示，已制定出台相关方案。截至目前，全市已有6635家餐饮单位恢复经营。（记者邢云）

(责编：李轶群、许晓华)


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