代孕的形成与禁止代孕的必要性

编者按

近日，由某明星的代孕事件引发了人们对此现象的热议和争论，围绕代孕的女性权益问题、社会阶层分化问题、伦理问题及相应法律问题都成为关注的焦点。《新女学》周刊特邀专家撰稿，讨论代孕的形成和禁止代孕的合理性，并就当前我国法律法规关于代孕行为的适用性问题进行分析，提出将商业代孕入刑，以刑法这一“最后法”保障生命的尊严并杜绝生育权滥用。

·阅读提示·

在我国，代孕是被明确禁止的。本文作者主要从代孕的形成、代孕带来的社会问题与风险、伦理及法律问题四个方面对禁止代孕的合理性进行分析，并提出应对代孕带来的社会问题与挑战，必须完善相应的法律法规，加大对以非法盈利为目的的不正当代孕行为的打击力度和执行力度。

■ 李芳英

近日，由某明星的代孕事件引发了人们对此现象的热议和争论。在我国，代孕是被明确禁止的。国家卫生部2001年颁布的《人类辅助生殖技术管理办法》规定“禁止以任何形式买卖配子、合子、胚胎。医疗机构和医务人员不得实施任何形式的代孕技术”。 我们为什么要反对代孕？本文主要从代孕的形成、代孕带来的社会问题及风险、伦理及法律问题四个方面来分析。

代孕成因及其社会问题与风险

代孕的形成，首先源于现代医学技术的进步和成熟。最初的代孕，仅是把男子的精子，通过人工授精的方式放入代孕者体内，与其卵子相结合。代孕者与孩子之间具有血缘关系。随着试管婴儿技术的发展，可以直接把受精卵移植于代孕者体内，仅借用代孕者的子宫就可以孕育孩子，代孕者与所生孩子之间没有任何血缘关系，俗称“借腹生子”。

代孕技术的成熟，从医学层面解决了不孕不育患者的生育问题。某些患有白血病、严重心血管疾病的女性可以通过代孕技术实现生儿育女的愿望。随着这项技术的发展和应用，寻求代孕者的范围逐渐扩大。代孕技术在满足人们生育需求的同时，也带来很大的社会问题与风险、以及伦理和法律问题。

由于各国对代孕的态度不同，形成了不同的代孕现象。在开放代孕的国家，代孕分为商业性代孕和志愿性代孕。商业性代孕是指代孕者直接以经济报酬为目的帮助他人代孕，志愿性代孕则不以经济报酬为目的，获得适当补偿则可。在没有开放代孕的国家，则存在着地下代孕市场。世界范围内出现跨境代孕现象，代孕所带来的相关社会问题和风险也引起了人们的关注。

首先是代孕孩子的问题。在商业化代孕市场中，代孕孩子被视为可以交易的商品。孩子可以流水线生产，可以个性化定制，性别、体重等都可以选择。由于代孕过程的复杂性和不确定性，代孕孩子的人生历程也充满着不确定性和风险。代孕孩子一出生就面临复杂的父母和亲缘关系，必须面对多母或多父的事实。有的孩子因为种种原因，陷入没有父母、没有户口、无法落户上学、无法就医等困境，严重的可能被拒收、弃养。

其次，是对代孕女性带来的问题和风险。选择做代孕妈妈的女性，主要是出于经济利益的考虑，通过出租自己的子宫来获取经济报酬。这些女性往往出身社会底层，文化程度和自身学识有限，对代孕带来的生命健康风险和情感代价认识不足，也不了解代孕可能对身体带来的生理或病理改变，有的甚至不能理解代孕合同的内容。代孕过程中女性要经历各种风险。为了保证胚胎成功移植，代孕女性需要不断打针吃药，同时也面临多胎风险、卵巢过度刺激综合征等风险。在孕产过程中，还可能发生宫外孕、流产、大出血等意外。代孕女性一般采用剖腹产的方式进行分娩，如果伤口未愈合时再次代孕，则有伤口破裂导致大出血的风险。生产后，代孕女性可能发生因妊娠带来的健康问题甚至严重的后遗症。

由于代孕过程的不确定性，代孕女性还可能遭遇其他风险。如委托方改变主意不想代孕了，后续款项的支付出现问题，胎儿有缺陷可能被遗弃。另外，情感上的代价也不容忽视。代孕女性怀胎十月，和婴儿之间有着天然的情感连接，生育后可能因为情感上难以割舍而抑郁。

代孕带来的伦理问题

技术的使用必须得到伦理的支持，但代孕却涉及多方面难以解决的伦理问题。

首先，代孕物化了女性和孩子。在商业化代孕过程中，代孕女性和孩子均被物化。孩子被视为可以定制和生产的商品，代孕女性的年龄、出身、学历、身材、人种等也被视为可以标价的商品。女性被沦为生育工具，女性的价值仅仅表现为其子宫的价值。在这里，婴儿是商品，女性是车间，婴儿可以被拒收被退货。人的生命、价值和尊严都遭到漠视，这显然有违人类伦理。

其次，代孕导致富人对穷人的压迫和剥削，带来不平等问题。穷人出于经济利益用自己的子宫帮助富人完成生育，其自愿性难以保证，因为代孕是某些贫困女性经济来源的主要方式，代孕实际上成为压迫女性的枷锁，富人通过低廉的价格让代孕女性为其承担痛苦和风险，从而对贫穷女性进行剥削。另外，一旦人体器官成为商品和工具，将使得器官买卖成为可能，这将给女性带来更大风险，比如，被拐卖或欺骗进入代孕行业。

最后，代孕孩子和父母的复杂关系带来伦理难题。部分代孕孩子甚至被剥夺了知悉自己遗传学父母的权利，这可能给今后生活带来一系列问题和风险。如，婚恋方面可能找同胞兄弟姐妹结婚生子，身患重疾需要骨髓器官移植时遇到障碍，等等。

代孕带来的法律问题

我国法律虽明确规定禁止代孕，但地下代孕市场仍暗流涌动，形成一个灰色地带。这不仅扰乱了正常的生育和社会秩序，违反了法律，也容易引起法律纠纷，使相关人员的合法权益受损。现实生活中，由代孕引发的抚养权、监护权和继承权等争议时有发生。无论是委托方、代孕方、孩子或者中介，都可能面临种种法律问题和风险。

首先，代孕女性的合法权益难以得到保障。在很多国家代孕合同没有法律效力，不受法律保护。此外，即便有合同，合同也多为对代孕女性的约束，代孕过程中出现的意外和风险，多由代孕女性自己承担。另外，违约现象也很常见，因而，代孕女性的权益往往得不到保障。

其次，代孕孩子的合法权益缺乏保障。代孕孩子的人生困境在被明码标价的那一刻就开始了。有的代孕孩子终其一生都不知道自己的遗传学父母是谁。孩子的所有权、监护权也经常成为委托方和代孕方争夺的中心，这不仅影响孩子的成长，更影响着孩子正当权益的获得。

最后，代孕女性对胚胎的处置权也是个问题。我国法律允许早孕期女性自行决定是否保留胚胎，那代孕女性是否拥有这个处置权，如果有，委托方的权益又如何保障？

我国现行法律对代孕持否定态度，但法律的处罚力度轻，违法者的违法成本低，导致代孕地下市场混乱，黑中介大行其道，给社会治理带来极大的挑战。要解决代孕问题，必须完善相应的法律法规，加大对以非法盈利为目的的不正当代孕行为的打击力度和执行力度。

（作者单位：中华女子学院社会工作学院）