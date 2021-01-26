儿时好友多性格更坚强

澳大利亚家庭研究所最新发布的《澳大利亚成长研究》显示，至少维系一段亲密的友谊，可使青少年具备更强的抗压能力。

研究人员选取了约1万名儿童，要求他们从10个方面进行自我评估，包括适应变化的能力、遇到障碍的情况下实现目标的能力等，总得分在0~40分之间，分数越高，心理韧性越强。韧性是影响青少年幸福感的重要因素，这些青少年的平均得分为26.5分，其中男孩平均27.6分，女孩25.5分。

报告还分析了家庭、学校、社区和朋友等支持性环境如何影响青少年的适应能力。在16~17岁青少年中，有84%的受访者说他们至少有一个好朋友。这些青少年的平均得分为27分，而表示自己没有好朋友的另外16%的青少年平均得分是23分。这表明，友谊对心理韧性有显著影响，即朋友多的青少年更坚强。因此，要想增强青少年的心理韧性，最好的方法就是帮助他们找到并结识可靠的好朋友。

（敏稳）