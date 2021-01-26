福建省政协委员建议更好地通过包容性政策 消除育儿焦虑心态和行为

记者从近日召开的福建省政协十二届四次会议上获悉，福建省政协委员、泉州市妇联主席庄灿霞提交了关于增强生育政策包容性的建议。

庄灿霞表示，二胎政策全面开放以来，许多已生育一胎的女性，陷入生与不生的困局中。日前，国家统计局公布，2019年末全年出生人口1465万人（2018年1523万人），比上一年减少58万人，出生率为10.48‰。如何更好地通过包容性政策，消除当下的育儿焦虑心态和行为，真正有效刺激人们的二孩生育行为，她认为，需要推出更多的政策支持。

对此，庄灿霞提出四点建议：一是发放生育补贴，由财政部门统筹发放生育补贴，对于生育二胎的家庭，财政一次性给予发放一定金额的生育补贴，具体金额可由各地级市根据本地财政情况确定；二是延长生育二胎女性的产假天数，对于生育二胎的女性，可相应延长产假天数，提高女性生育积极性；三是给企业减负，对符合条件的企业在其所聘请的育龄妇女生育二胎期间给予一定的税收减免，减轻企业负担；四是发展普惠性拖育所、幼儿园，鼓励国有企事业单位兴办托育机构、幼儿园，主动承担社会责任，提供质优价廉的托育服务，采取以奖代补、税收优惠、一次性扶持等鼓励措施，缓解机构创办初期的经济困难。（记者吴军华/李菁雯）