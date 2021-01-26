群众日常如何就医？就诊需要走什么流程？黑龙江省医院专家详细解答

人民网哈尔滨1月26日电 （韩婷澎）1月26日，黑龙江省政府新闻办举行疫情防控新闻发布会，会上，黑龙江省医院互联网医院办公室主任、健康管理中心主任王萍围绕群众日常就医介绍了相关情况。

王萍表示，目前黑龙江省疫情防控到了关键时刻，以省医院为例，按照省卫健委转发国务院应对新型冠状病毒肺炎联防联控医疗救治组《关于保障群众基本就医需求并做好医疗机构感染防控工作的通知》要求，1月25日，黑龙江省医院再次作出严防院内感染、确保百姓慢性病就医及急诊急救等多项措施严密部署和要求。在做好疫情防控同时确保百姓就医，应治必治，坚决杜绝推诿病人。

目前慢性病就诊可以通过线上线下两条途径就医：

一为线下，即通过微信进入医院公众号进行线下第二天的预约挂号，按照预约时间有序进入医院门诊就医。省医院也为70岁以上老年人及手机应用困难者开设单独窗口，提供咨询和挂号服务。

二为线上，可以通过省医院公众号下的医疗服务进入互联网医院进行常见病慢性病的问诊，目前省医院互联网平台已经开通93个科室，8个多学科会诊MDT专家团队，在线医生609位，实现在线问诊、检查、检验、药品开具，线上支付一体化预约及药品物流配送到家。急危重症可以通过绿色通道进入急诊就医，确保及时诊治。

王萍说，目前正值冬末，即将冬春交替，也是季节性疾病特别是呼吸道感染及普通流感高发季，百姓居家除注意定时开窗通风、勤洗手、出门戴口罩外，还要注意生活起居规律，合理膳食，适当运动，提高自身免疫力。如有轻微呼吸道、胃肠道、低热等症状，近期明确没有特殊外出及接触，可先在互联网医院发热门诊就诊。如体温持续增高并伴有周身酸痛、活动气短及呼吸困难等症状及时到医院发热门诊就医，进行排查，以免延误诊治。