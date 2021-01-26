红色信仰引领海南先行区慈铭博鳌医院明天会更好

1月26日，“先行区慈铭博鳌医院明天更美好”暨团结一心，牛转乾坤主题迎新春活动将在海南琼海博鳌乐城国际医疗旅游先行区举行。活动由中国医师协会健康管理分会、韩博仕医疗集团、慈铭博鳌医院党支部、慈铭退役军人健康服务基地等联合举办。

2020年是极不平凡的一年。对于海南来说，2020年更是使命不凡。随着《海南自由贸易港建设总体方案》颁布并实施，海南扛起了新时代担当，书写与刷新了崭新的篇章，已迎来发展的第二个春天。北京慈铭体检创始人兼总裁韩小红和慈铭体检集团党委书记、慈铭博鳌国际医院名誉董事长胡波认为，海南自由贸易港已经正式迎来历史性机遇，全国独一无二的医疗创新平台，先行区的明天一定会更好。

“红色引擎”强动能，党建引领促发展，军建制度暖人心。慈铭集团作为一家有“绿色基因”，“红色信仰”的企业”，在2004年就成立了第一个党支部，2008年建立老兵联谊会。同为军人出身的韩小红和胡波带领慈铭人以身作则，在健康征程中，坚守红色信仰，传承军人品质，为人民健康服务。2020年，慈铭博鳌国际医院精英们逆行出征抗疫自贸港。2020年，在中国共产党建党99周年之际，慈铭博鳌老兵再团聚、退役老兵健康服务、流动党员服务站成立、并揭牌海南省退役军人医疗服务示范单位。以党建文化引领慈铭博鳌文化都在有序展开着。

进入新的一年，以红色信仰引领自贸港，以党建军建制度优势的慈铭博鳌国际医院的明天一定会更好。“先行区慈铭博鳌医院明天更美好”暨团结一心，牛转乾坤主题迎新春活动即将举行，活动主办方专门邀请歌手献唱《年轻的海南真风采》。以此为契机，共话自贸港发展，共奋进，共践行，以红色信仰引领的海南先行区慈铭博鳌医院明天会更好。