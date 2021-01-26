医库加入圆心科技集团，正式更名妙手医库

日前，北京圆心科技集团（以下称“圆心科技集团”）宣布完成对医库控股收购，收购后的医库将更名为妙手医库。

据了解，妙手医库目前已拥有100多万注册医生用户，加入圆心科技集团后，将继续以医生资源、服务能力、产品体系等业务能力为基础，为合作伙伴提供多点执业、品牌宣传、病例管理、题库学习、药物查询等医生服务，更将持续深挖医疗科研教学，服务一线临床医生，建立医、药、教、研之间的和谐沟通联系。

自2015年，圆心科技集团成立以来，集团凭借互联网科技优势连接就医场景、用药场景、支付场景，打造“医-患-药-险”服务闭环。就医场景方面，妙手医库、妙手医生已拥有总数超130万注册医生，圆心医疗科技更完成为全国200多家实体医院的互联网医院建设及运营；用药场景方面，圆心药房凭借200多家院边及DTP自营药房实现全国70多个重点城市、370多家三甲医院战略覆盖，为患者提供药品交付以及药事服务；支付场景方面，圆心惠保通过对患者治疗和用药数据的解析，与保险公司推出更精准、更优质的保险保障，为患者确实解决支付问题的同时，更为患者提供精准的医疗和药品服务，目前保险覆盖人数已超过3000万人。

北京圆心科技集团创始人CEO何涛表示，随着国家政策驱动与科技信息化推进，常见病、慢病患者就医场景逐渐从线下向线上迁移，医患线上互动增加，就医场景、用药场景、支付场景发生变化。妙手医库将是圆心科技集团的核心优势之一，在“医患药险”闭环服务中，医生服务是最重要的一环，妙手医库的成立会进一步提升医端服务。

医库创始人涂宏钢表示，医库加入了圆心科技集团，这不仅能够帮助我们双方在医药产业链上创造更大的价值，同时也为医库的未来发展提供了重要的发展潜力。

指数资本创始合伙人田东升表示，圆心科技以全方位增强患者服务可及性作为核心驱动力，而医库作为行业头部的数字化医生服务平台，有很强的产品能力和丰富的医生基础。双方整合形成的新品牌妙手医库，既是对医库品牌的放大和延展，也巩固了圆心科技集团在医生数字化服务领域的领导地位。我们相信，未来双方将协同为医疗医药客户提供更纵深的解决方案和更全面的价值主张。

据悉，作为最新加入集团的妙手医库，未来将通过医疗资源优势，将为妙手医生构建医院/医生信息查询、门诊精确预约、在线诊疗及电子处方的业务体系，提高妙手医生的医疗服务质量；更将通过丰富的医生专家资源，较高医生活跃度，提高在线问诊、慢病管理的用户粘性和服务体验。