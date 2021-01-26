问：染发有哪些注意事项？

答：要从正规、合法渠道购买染发类化妆品，并选购标识清楚的产品。同一商标名的产品，如果色号不同，其配方成分也不同，属于不同产品；即使是统一商标名的同一色号产品，不同生产批号的产品也可能存在差异。因此，选购产品时应关注色号和生产批号。

使用染发类化妆品前应仔细阅读产品说明书。说明书中如果提示该产品为专业使用，则不建议消费者自行使用。

要按照说明书要求使用产品，保证使用的时间间隔，避免因频繁使用导致不良反应的发生。使用时，染发剂和氧化剂要严格按照说明书配比，保证各成分有效中和。

需要注意，染发类化妆品不可用于头发以外的部位，16岁以下人群不宜使用染发类化妆品，且染发与烫发不宜同期进行。

如果以前发生过染发类化妆品不良反应，要避免再次使用相同产品。

每次使用前，尤其是使用新产品时，建议进行皮肤测试。如说明书已载明皮肤测试方法，要遵照说明书操作。自行测试难以判定是否过敏时，建议到专业医疗机构咨询。

使用时，需注意身体状况，做好防护措施。要查看头面部等易接触染发产品部位的皮肤是否有破损，是否存在红斑、丘疹、皮疹等，是否正在服用可能引起过敏的药物或身体状况欠佳等，如有上述情况，应暂缓使用染发类化妆品。一旦出现过敏反应或刺激症状，应立即彻底清洗。如果症状严重或未缓解，应及时到医院就诊，就诊时建议携带所用染发产品。

如果染发产品不慎入眼，应立即用清水冲洗。

问：染发时用不用戴手套？

答：要戴。为防止手掌、手指、指甲被染色，染发时应戴上手套。同时，戴手套可以避免手部皮肤接触染发剂，降低不良反应发生的风险。

问：染发类化妆品可以用于身体其他部位吗，如睫毛、眉毛、胡须？

答：不可以。染发剂是用来染头发的，不能用于睫毛、眉毛、胡须。另外，在睫毛、眉毛区域使用染发产品，难以避免产品不慎入眼。

问：使用面膜时应注意什么？

答：选购面膜时，应根据个人需求和皮肤情况选择。应选择正规厂家生产的合格产品，要仔细查看产品的批准文号、中文标识、说明书、生产日期、保质期等，索要并保留购物凭证。

使用前应测试。更换面膜前，建议进行皮肤过敏试验，未见异常后再使用。有反复过敏史的人群，建议观察测试两周。进行皮肤过敏测试能有效避免化妆品皮炎的发生。

要正确使用面膜。除产品说明书标明可长时间使用外，使用面膜不宜过频，建议正常皮肤人群使用面膜的频率为每周2~3次，每次在面部停留时间不超过15分钟。敏感性皮肤及皮肤屏障受损人群，应适当减少使用面膜的频率和时长。

问：面膜使用的时间是越长越好吗？

答：多数面膜中的主要成分是水和增稠剂，而人体表皮细胞中含亲水性的天然保湿因子（NMF）。除说明书标明可长时间使用的产品外，使用面膜时间过长会导致皮肤中的NMF流失，使皮肤“越敷越干”。另外，长时间使用面膜会导致角质层过度水合，使角质细胞间的连接松散，造成皮肤屏障受损，更易受到外界物质的刺激，出现皮肤问题。因此，不建议过于频繁地使用面膜，每次使用时间也不宜过长。（来源：中国医药报）