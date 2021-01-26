何一凡 孙丽丽

痤疮俗称“青春痘”“粉刺”，是一种毛囊皮脂腺的慢性炎症性疾病。痤疮的发病原因复杂，常与人体内分泌紊乱、皮脂分泌过多等因素密切相关。一般认为，痤疮的发生主要有四方面原因。

一是皮脂分泌过度。皮脂过多会导致皮脂腺功能异常。痤疮患者受内分泌中雄激素、促肾上腺皮质激素释放激素等影响，皮脂腺细胞和毛囊角化细胞代谢异常。在特异性还原酶的作用下，雄激素会转化为活性较强的双氢睾酮和睾酮；睾酮与高亲和力的雄激素受体蛋白结合，进入细胞核后，可调控基因表达，影响皮脂腺的增生及功能。

二是毛囊角化异常。在正常毛囊里，位于皮脂腺和毛囊中导管管腔里的角质形成细胞脱落有序。当导管内的角质形成细胞不脱落时，就会堵塞导管，形成痤疮。痤疮患者的角质细胞过度增生，引起皮脂腺导管上皮细胞层增厚，管径变小，通畅度减弱，最终导致毛囊皮脂腺导管急性闭塞，毛囊隆起形成痤疮。

三是微生物繁殖过度。与痤疮相关的细菌主要有痤疮丙酸杆菌、表皮葡萄球菌、糠秕孢子菌、金黄色葡萄群菌，其中痤疮丙酸杆菌与痤疮的发生关系最大。痤疮丙酸杆菌可诱导和活化痤疮炎症的起始环节，并将甘油转换为脂肪酸，导致炎症反应。此外，痤疮丙酸杆菌还可产生蛋白酶、透明质酸酶及趋化因子，使毛囊过度角化，形成痤疮。

四是炎症反应。炎症是主要致痤疮源。痤疮早期，病变部位首先产生促炎性因子，使各类不同炎症细胞向病变局部聚集。然后在微生物作用下，产生大量炎性因子，引发一系列炎症反应。