国家药监局通告四十五批次化妆品不合格

日前，国家药品监督管理局发布《关于45批次不合格化妆品的通告》（以下简称《通告》）。《通告》显示，经广东省药品检验所等单位检验，标示为广州红鑫龙化妆品有限公司等生产的红鑫龙染发膏（黄色）等40批次染发类产品、广东御神健康咨询管理股份有限公司生产的仙堡缘隔离防晒乳等2批次防晒类产品、广州市淳度生物科技有限公司（以下简称广州淳度）生产的涯家山茶油宝宝滋养霜1批次婴幼儿护肤类产品、广州千洁度化妆品有限公司生产的甜颜补水倍润弹嫩蚕丝面膜等2批次面膜类产品不合格。

在45批次不合格化妆品中，标示委托方为广州淳度（受托方为梅州市民佳实业有限公司）生产的1批次涯家山茶油宝宝滋养霜（标示批号:19122412A）菌落总数为9200000CFU/g，超出标准1.8万多倍。

国家化妆品检查员唐霖告诉记者，化妆品中常见的微生物包括细菌、霉菌和致病菌，使用被微生物污染的化妆品有可能引起皮肤、面部等局部甚至全身感染，若是致病细菌通过皮肤损伤部位或口腔进入体内，可能会引起更严重后果。菌落总数是指在一定条件下每克（每毫升）检样所生长出来的细菌菌落总数，用来判定样品被细菌污染的程度及卫生质量，它反映样品在生产过程中是否符合卫生要求，以便对被检样品作出适当的卫生学评价。菌落总数的多少在一定程度上标志着样品卫生质量的优劣。根据规定，婴儿和儿童用化妆品菌落总数不得大于500 CFU／ml 或500 CFU／g。

记者在国家药监局网站国产非特殊化妆品备案服务平台查询发现，截至1月25日，广州淳度共有232条产品备案信息，目前已注销49项。在现有备案产品中，共有母婴产品20项，如皇家兔宝宝润肤身体乳、淳度·婴儿柔润护肤油、淳度·孕妇茶籽油、婴安宜婴儿山茶油润肤霜、两只小吖婴儿护肤山茶油、郁碧婴儿多效面霜等。

对于本次抽检不合格问题，记者分别致电广州淳度和梅州市民佳实业有限公司。广州淳度的接线人员回复，企业已对问题产品进行召回，随即挂断电话。梅州市民佳实业有限公司电话一直未能接通。

唐霖表示，关于化妆品质量问题，已经废止的《化妆品卫生监督条例》对生产企业（受托方）相关责任进行了要求，对委托方无相应约束。而于2020年1月1日起实施的《化妆品监督管理条例》，不但规定生产企业（受托方）对产品质量承担责任，同时明确了注册人、备案人（委托方）也需要承担相应责任。

针对《通告》中标示不合格产品相关生产企业，国家药监局要求广东省药品监督管理部门核实后依法督促相关生产企业对已上市销售的有关产品及时采取召回等措施，立案调查，依法严肃处理；要求广东、内蒙古、福建、云南、黑龙江、海南、甘肃、广西、北京、河北、浙江、辽宁、四川等省（区、市）药品监督管理部门责令相关经营单位立即采取下架等措施控制风险，对发现的违法行为，依法予以查处。