云南组织调研压实疫情防控器械企业责任

近日，云南省药品监督管理局党组成员、副局长胡雨带领该局医疗器械监管处、省食品药品审核查验中心相关人员，赴医疗器械生产企业调研，做好新冠肺炎疫情防控医疗器械质量监管工作，了解物资生产、储备情况。

调研组走访了云南虹云医疗用品有限公司和云南雄康医疗科技有限公司，深入了解疫情防控医疗器械产能产量、原材料和成品储备情况。调研组对两家企业在2020年新冠肺炎疫情发生后积极转产防护医疗器械，并顺利通过延续注册和生产许可表示肯定。

调研组要求，医疗器械生产企业要提高认识，切实履行主体责任，严格按照《医疗器械生产质量管理规范》要求加强管理，保持质量管理体系有效运行；在原材料控制、生产管理和出厂放行方面下功夫，保障产品质量安全；要做好节假日期间的生产安全和人员安全管理工作，制定相应应急预案，做好春节期间复工复产准备；要结合当前疫情防控形势和企业实际，做好原材料及产品储备，以高度的社会责任感，为疫情防控作出贡献。 （郭婷 李江映）