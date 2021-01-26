9岁女童意外跌倒 腹痛不止竟是脾脏破裂

摔跤是人们习以为常的事情，然而意外摔倒的后果或轻或重。如果“小磕小碰”等外伤引起了腹痛，大家千万不能大意！近日，江苏省中西医结合医院就接诊了一位因为跌倒撞到腹部导致脾破裂的9岁女孩。普外科主任医师朱桂祥团队成功为她完成外伤性脾破裂修补术，在争分夺秒中挽救了生命，同时成功保留了脾脏。

不久前，体重不足35kg的9岁女孩文文（化名）意外摔倒，左侧腹部撞到地面凸起的异物上，爬起来后一直感觉左腹隐隐作痛，原以为只是皮外伤，可肚子却越来越痛，眼看情况逐渐严重，家人赶紧把文文送到江苏省中西医结合医院急诊外科就诊。就诊时文文已出现明显血压降低、心率升高表现，彩超及CT均提示腹盆腔积液，脾破裂可能。根据当时的情况，急诊科值班医生王华立即同普外科主任医师朱桂祥团队会诊，结合文文外伤病史和相关检查，认为脾破裂诊断明确，病情危重，需急诊手术探查。

术中探查见腹盆腔有积血600ml，脾中极及下极分别见长约6cm和2.5cm裂口各一道，有活动出血。情况危急，此时行完整的脾切除是最安全的手术方式，但眼前的文文只有9岁，一场脾切除手术带给她的可能是未来几十年的创伤，同时还要面对术后爆发性感染的可能。为了能够给文文一个健康快乐的未来，术前与家属充分沟通后，朱主任决定冒险为文文做脾破裂修补手术。在脆弱的脾脏表面做修补，此时的朱主任就如同一位“刀尖舞者”，每一针对主刀医生和患者而言都是考验。幸运的是，在朱主任团队的努力下，历经2小时后，保脾修补手术顺利结束，经过两周的精心护理，文文恢复良好顺利出院。

朱桂祥主任介绍，脾脏位于左上腹，血供极其丰富，同时质地极其脆弱，非常容易在外力作用下发生破裂。急性脾破裂患者除了左腹部疼痛、压痛、肌紧张外，可在短时间内出现失血性休克，危及生命。

“在手术过程中，外科医生需要在非常短的时间内控制出血，如切除脾，术后发生爆发性感染的几率很大，保脾带来再破裂的风险也很高。”朱桂祥主任指出，能否保留脾脏既要根据脾破裂的程度来判断，也需要主刀医生拥有极大的勇气和魄力，同时与家属做好充分的沟通。“有时只要多努力一把，就能把不可能变成可能。临床决策和手术成功最大的障碍是经验、胆略、担当。”朱主任说。

医生提醒，在日常生活中，因为各种“小磕小碰”等外伤引起的腹痛应高度重视，及时到医院检查就诊，避免贻误病情，错过最佳治疗时机。（通讯员 王亚巍 殷舒月 记者 周碧莹）