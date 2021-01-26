快“撑爆”的眼球被兜住了

正常人眼轴长24毫米，但高度近视的陈婆婆达到30毫米。几乎被“撑爆”的眼球导致她视力持续下降，很可能永久性失明。武汉大学人民医院东院眼科巧妙使用一根巩膜兜带，筑牢眼球“地基”，一次性解除患者失明风险。近日复查显示，患者右眼视力从术前只能看到眼前30厘米，恢复至0.1。这是湖北首次开展眼巩膜兜带手术。

陈婆婆高度近视20余年，近两年视力持续下降，导致生活自理困难。在省内多家医院就诊被婉拒后，她慕名来到武汉大学人民医院东院眼科。科主任陈震副教授检查发现，陈婆婆的病理性高度近视已达2000度，且双眼眼轴较正常人延长1/4。医生同时发现，陈婆婆的眼球极度扩张导致严重的黄斑劈裂，再不及时干预，她仅存的一点视力也保不住。

陈震介绍，高度近视发展的基础是眼球的病理性扩张，眼轴病理性增长使近视度数不断加深。如果把人的眼球比作一个气球，那么高度近视患者的眼球就是一个被吹得接近爆炸的气球。随着近视度数加深，眼轴越来越长，附着于眼球壁上的视网膜被撑得越来越薄，最后就发生视网膜裂孔、黄斑劈裂等一系列严重并发症。

了解到疾病危害后，陈婆婆强烈要求手术干预。经反复评估，陈震决定为她的右眼实施巩膜兜带术。这是一种从根本上解决病理性近视导致黄斑劈裂的方法：将巩膜、硬脑膜材料植入眼球的后部，植入的材料与眼球后壁粘连在一起，限制眼球的扩张，促进巩膜新生血管的形成，加强眼部的血液循环，从而控制近视度数继续发展。

去年12月底，陈震为陈婆婆实施了湖北省首例巩膜兜带术。术中用一条巩膜加固条，巧妙地跨过患者眼球后极部，稳稳地兜住黄斑区，然后固定于眼球壁。术后经比对，陈婆婆的右眼轴长度缩短了4毫米，黄斑劈裂明显改善。术后半个月复查显示，黄斑区视网膜神经上皮层完全平复，黄斑劈裂彻底治愈。（特约记者 杜巍巍 通讯员 刘瑜）