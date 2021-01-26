“村报告、乡采样、县检测”基础须夯实

国家卫生健康委近日印发《关于进一步做好冬春季新冠肺炎疫情防控有关工作的通知》，要求各地全力抓好农村基层和城市社区疫情防控工作，切实强化基层医疗卫生机构“哨点”作用，进一步提升疫情早期发现、报告和应对处置能力，夯实“村报告、乡采样、县检测”工作基础。

《通知》要求，各地要指导基层医疗卫生机构保持高度警惕，积极配合城乡社区组织守牢基层冬春季疫情防控线。加强工作统筹和政策、资金、项目衔接，加快推进在有条件的乡镇卫生院和社区卫生服务中心设置发热诊室。各基层医疗卫生机构要严格落实预检分诊制度，规范发热患者接诊处置流程；建立完善包片联动机制，指导辖区内村卫生室和社区卫生服务站在诊疗活动中详细询问和登记病史，有效提升早期识别能力，对发现的可疑情况尽快报告，确保发热、干咳、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等临床症状病例和疑似感染病例得到及时、规范处置。乡村医疗卫生机构要配合村委会做好对返乡重点人员的健康监测和防护指导等工作。

《通知》明确，各地要以核酸检测为基础扩大预防，指导基层医疗卫生机构做好核酸检测采样人员的培训和准备。设置发热诊室（门诊）的基层医疗卫生机构，要对全部发热患者进行核酸采样和检测，不具备检测能力的，要通过与其他医疗卫生机构或第三方检测机构合作的方式为发热患者提供检测服务。强化感染防控底线思维，坚持“人物同防、医患同防”，确保基层医务人员熟练掌握新冠病毒感染的防控知识与技能，加强对诊疗环境的消毒管理，严格患者呼吸道分泌物、排泄物、呕吐物的处理，严格终末消毒。

在加强县域内协同支持方面，《通知》指出，各地要加强疾病预防控制中心等专业公共卫生机构对基层疫情防控工作的指导，加大紧密型县域医共体资源统筹和工作协调力度。加强对承担新冠疫苗接种任务的基层医疗卫生机构的工作指导和支持。（首席记者刘志勇）