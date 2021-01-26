该如何安慰“凡事都憋着”的男友？

情感博主发帖“各位女生，有没有对于男性的疑问，请提出。请男性作答。”跟帖中，一个提问引起了不少网友探讨的兴趣。男生为何不爱跟爱人倾诉自己的烦恼，面对不开心的男友，束手无策的女生该怎么办？居然不少网友都有类似体验，对此，心理专家告诉扬子晚报记者，这个问题的核心在于，面对男性与女性心理差异，如何实现有效沟通。

如何才能更懂他？一个问题引发的讨论

“男生是不是真的不大向爱人诉说自己的烦恼和忧伤呢？相反，出于关心的追问是不是会更让人烦呢？有时候感觉得到男友的不开心，可是不懂得怎么安慰。而且有时候没有话题，会安静一段时间，会不会觉得内心尴尬呢？”一个女生的提问，引发了许多人的共鸣。评论里，男网友们温柔作答——

“对男生来说，倾诉烦恼是一件很难的事情。因为男生从小就被训练要坚强，要理性而不是感性。真的要倾诉了，就要特别努力挖掘自己内心到底是咋想的。这个时候不仅脆弱，还因为感觉自己倾诉得不好而感到笨拙。别太强求了，等着他倾诉了就好好听，鼓励他继续吧。”

“对自己爱的人很难说出口，相反跟自己没多大关系的人反而会袒露心声。在自己爱的人面前，只想把最好的一面给她。”

“男人有时候不说，是因为对解决问题的需求比对情感宣泄的需求大，如果说出来对解决问题不能产生多大帮助的话，很多男人会选择沉默。”

“爱人承压能力弱是一方面，自己表达又是一方面，交流以后能否减压又是一方面……”

“可以跟爱人说的，都是已经过了坎了的。那些说不出来的，都是还没办法解决或者觉得爱人无法帮忙的。男人的潜意识还是解决问题，问题解决了就完了。所以爱人一般给动力和鼓励就行，试图主动帮忙只会让男人有一股‘我不行’的感觉（迷之自尊心）。”

“让他自己呆一段时间就好了，好了他会找你的，你做自己的事情就好，或者安慰的抱抱就够啦。”

“男女有别”导致男性不愿意“示弱”

国家二级心理咨询师韩宁告诉记者，要搞清楚这个问题，首先要弄明白男女之间观念的差异无处不在。

男女之间巨大的观念差异体现在哪些方面呢？韩宁说，从情感层面上来说，男性比女性更加理性些。从身体机能上来说，男性比女性更加有力量。最终反映到性格特点上，男性会更加稳重，潜意识里认为女性比自己柔弱，不愿在女性面前表现出自己的软弱，更多的是表达自己的强势。女性心思细腻注意细节，容易发现男性潜在的情感保留，稍稍再感性些就会揪着细节不放甚至放大化。

此外，在自信方面存在的性别差异，也是十分重要的。“假设你在高考场外拦截住一批刚刚参加完考试的学生，问他们自我估计考试可得多少分，你会发现女孩子的自我估分往往要低于男孩子。”韩宁说，这就是一种明显的性别差异，心理学家们把这看成是女性比男性自信程度低的明证。在自信心方面女性的确与男性存在差异，这种差异甚至在中小学生以至学龄前儿童中就已反映出来，越来越引起了心理学家们的注意。

男性解决问题首抓重点，而女性则强调过程

因心理上的差异，从而影响到性格差异，最终导致行为结果会不一样。例如，男性在沟通的时候往往是先讲“结果”。比如两人约会去爬山，当女性穿着高跟鞋来到男性面前时。男性首先会说的第一句话是你穿错鞋子了。而不是解释为什么会觉得不合适。韩宁笑说，“男性同胞习惯解决问题的模式是：很快抓出重点，马上解决。因此若是碰到了说故事有头有尾、巨细靡遗的女性们，自然就会认为对方说话漫无重点，东拉西扯的，弄得他们很快地失去耐心，没兴趣继续听下去了！”

而大部分女性则习惯强调“过程”，凡事从头说起，最后才归纳出事情的结果及原因。这些女性之所以喜欢把事情的经过滴水不漏地说得那么详细，是因为她们认为这样的沟通方式，可以很仔细地把自己的心路历程、情感及思考过程完全告诉你，让你全程分享，这么一来，彼此的关系才会更密切，她自己也同时得到情绪纾解的治疗效果。但由于男性的思考重点在于赶快解决问题，因此他需要先知道结果，也就是先知道问题的所在，至于过程的细枝末节，则等到有必要时再说不迟。

韩宁表示，了解男女之间存在这么沟通和处理问题方面的差异，以上很多问题，就并不是无解了。（记者 张楠）