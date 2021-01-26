浙江通告20批次食品不合格情况

1月18日，浙江省市场监督管理局网站发布《浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告（2021年第2期）》（以下简称《通告》）。《通告》显示，近期浙江省市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品等27类食品1140批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定：抽样检验合格1120批次、不合格20批次，不合格项目涉及微生物污染、重金属污染、食品添加剂超标、质量指标不达标、兽药残留超标和生物毒素超标等。

8批次存在微生物污染问题

绍兴上虞小越田之园饭店使用的集中消毒餐具、绍兴市上虞区虹火餐馆使用的集中消毒餐饮具、金华市金磐开发区螺蛳王土菜馆使用的集中消毒餐具，大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。

绍兴市柯桥区钱清镇魏百波副食品店销售的、标称杭州峰谷饮品有限公司生产的饮用纯净水，大肠菌群、铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。

嵊州市奇鹏副食店销售的、标称余姚市康怡纯净水厂生产的灵山山泉饮用纯净水和绍兴市上虞区曹娥街道资顺饮用水店销售的、标称淳安千岛湖明达饮品有限公司生产的包装饮用水（其他饮用水），铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。

丽水粮油副食品批发市场丽水市大一食品行销售的、标称福建省五谷丰登食品有限公司泉州台商投资区分公司生产的厚切南瓜蛋糕，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。

台州山玛士商贸有限公司温岭新河分公司销售的、标称焦作市金九华饮品有限公司生产的益生菌发酵型果汁饮料(芒果味)，菌落总数、酵母不符合食品安全国家标准规定。

《通告》附件《关于部分不合格项目的说明》（以下简称《说明》）指出，食品中大肠菌群不合格，说明食品存在卫生质量缺陷，提示该食品中存在被肠道致病菌污染的可能，对人体健康具有潜在危害，尤其对老人、小孩的危害更大。造成大肠菌群超标的原因，可能是产品的加工原料、包装材料受污染，或在生产过程中产品受到人员、工具器具等生产设备、环境污染，或是有灭菌工艺的产品灭菌不彻底等。

铜绿假单胞菌对于抵抗力较弱的人群有较大的健康风险。铜绿假单胞菌主要由源水污染或生产过程卫生控制不严格所致。

而菌落总数超标的原因，可能是生产企业所使用的原辅料初始菌落数较高，也可能是生产加工过程中卫生条件控制不严格，还可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。

4批次存在重金属污染问题

杭州农副产品物流中心水产品批发市场丁永胜水产商行销售的梭子蟹、龙河农贸综合市场潘大平摊位销售的梭子蟹、洪殿农贸市场温州市鹿城区洪殿加福水产店销售的梭子蟹和宁海县西店农贸市场应来娣摊位销售的皮皮虾，镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。

《说明》指出，镉对人体具有慢性蓄积性危害，长期摄入镉含量超标的食品，可能引起肾脏和骨骼损伤等健康危害。梭子蟹、皮皮虾中重金属镉超标的原因，可能是在生长过程中富集了环境中的镉元素。

4批次存在食品添加剂超标问题

绍兴市柯桥区华舍张辉食品店销售的、标称余姚市临山阿水酱菜厂生产的阿水五香榨菜，苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。余姚市临山阿水酱菜厂对产品真实性提出异议，经核查，该产品不是余姚市临山阿水酱菜厂生产的。

云和县城门超市销售的腊肠（散装）和浙江永辉超市有限公司长兴利时广场分公司销售的五花腊肉（散装），胭脂红不符合食品安全国家标准规定。

宁波远洲大酒店有限公司销售的即食海蜇，铝的残留量不符合食品安全国家标准规定。

《说明》介绍，苯甲酸及其钠盐是食品工业中常见的防腐保鲜剂。少量苯甲酸对人体无毒害，但若长期过量食入苯甲酸超标的食品，可能会对人体的肝脏功能产生一定影响。

胭脂红是常见的人工合成着色剂。肉制品中检出胭脂红的原因，可能是生产企业使用了添加胭脂红的原辅料。

铝残留量超标的原因可能是在生产加工过程中，生产企业超限量、超范围使用含铝添加剂，或者其使用的复配添加剂中铝含量过高。

2批次存在质量指标不达标问题

绍兴市上虞区谢塘镇岳芬小店销售的、标称慈溪豪硕粮油食品有限公司生产的四川风味菜油王，溶剂残留量不符合食品安全国家标准规定。

余姚市余姚镇欣欣食品经营部销售的、标称义乌市湘哲食品有限公司生产的绵白糖(分装)，还原糖分不符合食品安全国家标准规定。

《说明》介绍，溶剂残留量超标的原因可能是生产企业在生产加工过程中使用浸提溶剂后，没有在后续工艺中采取有效措施去除溶剂，或又将此类产品违规标称为压榨。食用油中溶剂残留量过高，长期接触会对人体的神经系统和造血系统有损害。

还原糖分是食糖的品质指标之一，还原糖分不达标会影响产品质量。还原糖分不合格的原因，可能是原料纯度不高；也可能与运输、储存条件控制不当等有关。

1批次存在兽药残留超标问题

景宁客美城商贸有限公司销售的麻辣香肠（散装），氯霉素不符合食品安全国家标准规定。

《说明》指出，人体过量摄入氯霉素可能引起肝脏和骨髓造血机能的损害，导致再生障碍性贫血和血小板减少、肝损伤等健康危害。肉制品中检出氯霉素的原因，可能是生产企业采购了含有氯霉素的原料肉；也可能是生产过程中卫生控制和出厂检验不严格。

1批次存在生物毒素超标问题

临海市联商超市有限公司鹿城路分公司销售的生花生米（农产品），黄曲霉毒素B1不符合食品安全国家标准规定。

《说明》指出，黄曲霉毒素B1是一种强致癌性的真菌毒素。食用黄曲霉毒素B1超标的食品，可能对肝脏造成损害。花生米中黄曲霉毒素B1超标的原因，可能是生产企业使用的原料因储存条件不当产生了黄曲霉毒素B1；也可能是生产加工过程中卫生条件控制不严格；还可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。

《通告》指出，对抽检中发现的不合格产品，浙江省市场监管局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。要求杭州、宁波、温州、绍兴、金华、台州、丽水等地市场监管部门督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改；要求以上市级市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险，并自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施，3个月内向省市场监管局报告核查处置情况并向社会公布。