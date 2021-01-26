水晶泥玩具亟需标准来规范

近期，一款名为“史莱姆”的水晶泥玩具引发了不少家长担忧。据媒体报道，这款水晶泥软软糯糯、可塑性极强，但这款网红玩具含有硼砂，硼砂含有硼元素，会抑制人体营养素吸收。正因如此，包括中国在内的世界多国都禁止其作为食品添加剂。

不能进入食物的硼砂，却混入了孩子喜欢的玩具里，如果儿童在使用水晶泥后不洗手直接吃食物，硼砂就可能随着食物进入体内，造成严重伤害。然而，这种产品为什么会在市场上大行其道呢？

这首先在于生产和经营厂商逐利的本性。在制作水晶泥的过程中，胶水虽然黏性强，但无法定型，而硼砂是一种常见的廉价起胶剂，两者结合，通过一系列化学反应，就使得“史莱姆”水晶泥成为一种柔软可塑的半液态凝胶。不难理解，硼砂价格低、成本低，所以被生产厂家普遍使用。目前市面上几乎所有的“史莱姆”水晶泥内都含有硼砂成分。有关媒体记者随机购买了4种不同厂家生产的“史莱姆”水晶泥，送检结果也印证了这一点，4款产品硼砂成分含量均超过欧盟每千克300毫克的相关标准，其中超标量最大的达到欧盟标准的近3倍。尽管如此，不少市面上所售的此类产品在标签主要材质上却隐去硼砂，或者宣称不含硼砂。就连使用过硼砂之后要清洁双手的消费提示，也不是所有的厂家都作了标注。

这些水晶泥玩具的生产经营者们，为什么如此明目张胆？答案在于相关标准的缺失，让他们有空子可钻。目前，我国关于儿童玩具的相关标准，只规定了锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒8项迁移物的限量要求，对于硼元素的使用，还未有明确标准。而欧盟标准对19种特定元素作出了规定，其中包括硼元素。这就意味着，一些水晶泥产品如果按国标来检测，都是合格的，但按照欧盟标准就不合格了。问题就在于，超标的成分，的确对儿童的身体健康存在损害和危险的可能。

必须清醒地认识到，对逐利的厂商进行道德谴责，让它们自觉执行高标准，是不可能的，也不合理。要想从根本上消弭产品对消费者可能带来的危害，需要严把市场准入关。标准决定质量，只有高标准才有高质量。这就需要完善提高相关标准，让儿童玩具的生产和销售进一步规范。

需要看到的是，近年来随着国内经济社会的发展，采用新原料制作出的新玩具层出不穷。水晶泥是近年来才在国内流行起来的玩具，而相关国家标准的制定，则在此之前。也正因如此，现行标准表现出了一定的滞后性。而与时俱进，通过标准修订满足人们对更高质量产品的期待，更好保护消费者的权益，则体现了标准的发展性。当然，标准的修订并非一蹴而就，需要一定时间的调查和研究。在此之前，家长们购买玩具时，一定要把安全性放在首位，让孩子少接触有风险的产品。