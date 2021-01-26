冬季嘴唇干裂怎么办？这份“护唇指南”请收好

编者按：冬天，感觉嘴唇干了的时候，有人就会舔嘴唇或用唾液润湿嘴唇，这样做只能让嘴唇皮肤状态一天不如一天。那么，嘴唇干裂应该怎么办？

嘴唇干裂？对号入座找原因

嘴唇干裂的原因非常多，对照一下，看自己符合哪一条吧。

1.继发于其他皮肤病。比如脂溢性皮炎、特应性皮炎、银屑病、皮炎湿疹等。

2.不良的生活习惯。熬夜、精神过度紧张、焦虑，习惯性的舔唇、抽烟喝酒。

3.物理刺激和化学刺激。长期的日光照射，唇膏、牙膏、漱口水中某些物质的刺激，唇膏中一些染料导致过敏反应。

4.感染。比如细菌感染、疱疹病毒感染、念珠菌感染引起唇炎。

5.气候干燥。冬季空气干燥，口唇部会加速脱水，保湿不及时就不好了。

6.药物。一些外用或口服的药物，尤其是维A酸制剂可引起口唇部明显脱皮。

嘴唇干裂能自己好吗？

真正体内缺水导致的嘴唇干裂，只占很少一部分。而且，体内缺水导致嘴唇干裂，那得是在缺水非常严重的情况下才发生，比如长时间的户外工作。相信大多数人并不会缺水到这个程度，而大量饮水并不会让更多的水进入口唇部皮肤。

如果只是感觉嘴唇发干，涂抹唇膏等日常护理是可以调理好的。但是，一旦起皮甚至皴裂，还有血滴渗出，那就是典型的唇炎了。唇炎是一种皮肤病，喝再多水也没有用。

唇炎不处理会不会自己好？这个因人而异，但自愈的概率很低。大多数治疗和控制不及时的，会反复脱皮，反复干裂，非常痛苦。所以，有了唇炎不要寄望于自愈，一定要到正规医疗机构接受治疗。

“护唇指南”请收好

拯救你的“沙漠唇”，请收好下面这份护唇指南。

首先请记住，正确的预防和护理可以事半功倍！如果有诱因，请积极寻找并去除，比如药物引起的就调整用药，有原发疾病的就先治病。

1.不要舔。当时舔一舔感觉还行，但干裂的痛苦在后面等着你！水分蒸发会带走唇部本就紧张的水分，何况唾液中还含有淀粉酶等，严重的可能引起感染。

2.不要撕。嘴唇起皮忍受不了？下意识地就撕下一大片？一定要控制住你自己！这只会雪上加霜。正确的做法是用热毛巾敷3分钟～5分钟，可以用柔软干净的化妆刷轻轻刷掉死皮，然后涂上润唇膏。

3.保湿。润唇膏不是口红，而且要选择温和无刺激的唇膏。有唇炎的朋友，尽量选无香精香料、少防腐剂、无重金属的；不要选含有水杨酸、果酸或维生素A的。除了保湿成分，留意一下，如果还含有神经酰胺、维生素E等修复成分——就选它了！

4.防晒。嘴唇也是皮肤，防晒当然不能少。现在很多润唇膏都有防晒系数。如果不习惯涂抹润唇膏，可以戴口罩。既能防病毒，还可以保护口唇和面颊。

5.少吃或不吃辛辣食物。刺激性食物除了让你上火，还会刺激唇部黏膜，加重干裂。

6.作息规律，学会自我放松。不要长期处在紧张焦虑状态。愉悦和放松是治疗一切疾病的基础。

小贴士：嘴唇三个保养小妙方

冬季护唇方法很简单，记住以下三个保养小妙方，这个冬天让你的嘴唇美丽红润：

1.多吃些富含维C、E的水果(比如柠檬、猕猴桃、鲜枣、柚子、番茄、草莓)和蔬菜(紫甘蓝、黄瓜、西红柿、菠菜)，用口服的方法以补充皮肤所需要的营养，从身体内部做好皮肤的滋润。

2.使用持久滋润类型的润唇膏、唇膜，从外部做好皮肤的滋润。

3.注意平时的保养。嘴唇发干时，尽量不要涂口红，或者你可以先涂有滋润作用的润唇膏打底、上完口红后涂上唇蜜会让你的口唇颜色更加紧实。嘴唇干燥或已有起皮的人，不可以吃辛辣、油炸、烧烤等食物。（资料来源：国家卫健委微信公众号“健康中国”、北京青年报）