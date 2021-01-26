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北京市海淀区：强措施严部署落实疫情防控工作

2021年01月26日08:12 来源：中国质量报

针对近期疫情防控形势，北京市海淀区市场监管局积极采取措施，围绕辖区市场主体疫情防控薄弱环节和重点区域，采取“四不两直”督导检查、行政约谈、宣传引导等多种措施，督促辖区内市场主体严格落实疫情防控主体责任，对未按要求履行疫情防控主体责任的单位，通过媒体公示、现场整改、跟进复查等手段，要求企业将防疫要求落实到每一处细节，不折不扣落实好各项防控措施。

海淀区市场监管局针对薄弱领域，重点加强执法。该局加强农贸市场疫情防控监督检查，针对农贸市场、农村大集等疫情防控薄弱领域，加紧部署调度，下发了《关于加强农贸市场疫情防控监督检查的通知》，切实督促各环节严格落实防疫要求，加大检查力度。同时，开展行政约谈，督促整改到位。海淀区市场监管局组织各街镇市场监管所对出现问题的企业进行严格的实地检查，对企业负责人进行行政约谈，并及时组织开展复查，确保问题整改到位。他们还注重宣传，强化责任。在严格检查的同时，注重对企业的教育引导，加大对其相关防疫要求、知识等的宣传力度，切实增强企业防疫的紧迫意识，引导其充分发挥防疫主体责任。

此外，海淀区市场监管局进一步扩大督导检查范围，确保问题整改到位。同时举一反三，进一步加大对辖区市场主体落实疫情防控措施的监督检查力度，全力筑牢疫情防控安全防线。（记者 宋平一）

(责编：李轶群、许晓华)


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