湖北武汉全力推进综治与平安建设

近日，湖北省武汉市市场监管局有关负责人带队前往新洲区双柳街，调研综治与平安建设联系点共建情况。

2020年，武汉市市场监管局全力推进综治与平安建设。在食品安全领域，强化全流程、智慧监管，保障百姓“舌尖上的安全”；重拳整治无照经营、打击传销，保障市场秩序运行稳定；扫黑除恶、整治消费乱象，保障大众消费平安。

据统计，2020年武汉市未发生重大食品安全事件，未发生因无证（照）经营造成的重大安全事件，发现违法行为处理率达到100%。

在新洲少春希望小学，武汉市市场监管局调研组一行查看了学校食堂“互联网+明厨亮灶”智慧监管工作。随后到双柳市场监管所，了解“互联网+明厨亮灶”监管平台功能、作用及运行情况。

据介绍，2020年，武汉市市场监管局将平安建设（综治）联系点调整至新洲区双柳街，结合市场监管部门职责与街道平安建设需求，以学校和养老机构食品安全为重点，对两个养老院、10个幼儿园中小学、5家社会餐饮及街道食堂开展“互联网+明厨亮灶”帮建。

武汉市市场监管局相关负责人介绍，强化食品安全全流程监管，确保百姓“舌尖上的安全”是平安建设的重中之重。截至目前，全市428家农产品生产经营主体全部推行合格证制度，屠宰企业自检覆盖率保持100%，严格把好“源头关”；在流通环节，全市纳入升级改造的318家农贸市场全部建成农产品、食品快检室，放心肉菜超市建成25家；在餐饮领域，大力推行阳光监管、智慧监管，“互联网+明厨亮灶”纳入市食安委绩效考核，全市共有1400余家餐饮单位建成“互联网+明厨亮灶”。

针对疫情防控工作，武汉市场监管部门对进口冷链食品实行最严“红区”管理，确保进入武汉的进口冷链食品来源可查、去向可追、风险可控。

此外，2020年，该局针对特殊时期、重要时节和节假日的食品安全多次开展专项整治行动，全市发现并消除问题隐患2373个。

无证（照）经营是市场秩序重大安全隐患之一。2020年，武汉市市场监管局制发《2020年无证无照经营综合治理工作方案》，坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”原则，按照相关法律、法规，在辖区政府的统一领导下，依法分类开展本辖区无证无照经营综合治理。

2020年，全市检查各类经营主体5.5万户，下达行政指导文书2400余份，会同相关部门开展联合执法行动280余次。部分辖区因涉及集中连片待拆迁区域造成部分商户无法办证办照，目前正按照“三个一批”方式逐步解决。

此外，武汉市各级市场监管部门与公安等部门密切配合，积极打击传销组织，严防网络传销、拉人头式传销活动反弹，不断巩固“无传销社区（村）”创建成果，保障市民的人身财产安全。截至去年底，全市范围开展禁止传销宣传活动480余次，组织集中清查行动658次，遣返涉传人员642人，打击传销工作取得“一降双百”的显著成效，即：涉传警情同比再降72.5%，全市无传销社区创建参与率100%、覆盖率100%。

“我们重点整治市场流通、商贸集市等粗放管理的传统行业，严厉打击管控疫情过后城市经济下行压力增大引发的行业领域涉黑涉恶犯罪苗头。”武汉市市场监管局负责人介绍，2020年，武汉市市场监管部门共检查市场主体12万余户次，发布警示和宣传信息9000余条，排查线索334条，向有关部门移送有问题线索14条。全年组织办理检察、司法、监察和公安部门“三书一函”71份，全年组织实施冻结问题企业股权21件，处置涉及已判决生效涉黑涉恶关联企业14家，涉及涉黑人员30人，有效落实了“黑财清零”要求。

针对消费者反映强烈的问题，武汉市市场监管部门依据消费者权益保护法进行调解处置，多管齐下尽量减少消费者损失。据统计，全年对已发现违法条款处理率为100%。

武汉市市场监管局负责人介绍，为保障消费者合法权益，全市开展了2020年度合同格式条款专项整治行动，通过合同备案、行政指导、责令改正、案件查处等方式开展监督检查。同时，对企业积极宣传引导，要求企业“重合同守信用”，理性签约、诚信履约。（张 帆 记者张 华）