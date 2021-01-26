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福建省厦门市集美区：开展“传帮带”培训提升药械监管水平

2021年01月26日08:10 来源：中国质量报

为提高辖区食药监管队伍对药品零售企业的日常监管能力和水平，近日，福建省厦门市集美市场监管所以现场检查“传帮带”的形式，对基层监管人员开展业务培训。

此次培训，将集美市场监管所19名食品药品网格员分成5组，分批次前往辖区药店开展现场培训。培训现场，由药品GSP认证小组组长结合日常监管工作经验，采取现场检查教学的模式，重点围绕药品经营质量管理规范现场检查指导原则、药品零售人员管理、设施设备要求、采购验收、陈列存储以及零售药店常见问题等内容，对食药网格员进行了深入浅出的讲解，理论联系实际、现学现用。同时，针对检查过程中遇到的疑难问题，组织监管人员共同探讨，及时解决。

此次贴近基层所药店日常监管工作实际的“传帮带”培训，不仅夯实了食药网格员的理论基础和实操业务知识，还解决了不少日常监管中的难题，得到了参训人员的一致肯定。（陈心斓 陈 永 江 岱）

(责编：李轶群、许晓华)


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