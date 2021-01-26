“无接触配送”国标发布实施

日前，由中国商业联合会与美团等组织和企业共同发起的《商品无接触配送服务规范》国家标准发布实施，为保障疫情防控时期无接触配送服务提供了方向指引和操作规范。

据了解，无接触配送由美团外卖于2020年1月26日在全国率先推出。这项服务以企业内部标准化文件的形式逐步丰富和完善，最大限度地满足了“零风险”的疫情防控要求。在随后的两个月内，美团外卖在总结这项服务的要点基础上，迅速形成企业标准和团体标准，并在全国的物流配送、电商行业铺开和推进。

《商品无接触配送服务规范》是美团外卖的企业标准和中国贸促会商业行业委员会发布的团体标准基础上的升级版，标准共包含七部分，对无接触服务中的术语定义、服务要求、服务流程、异常情况处置和服务质量控制等方面提出了具体要求。

据悉，湖南省市场监管局、中国标准化协会服务贸易分会、北京市餐饮协会以及全国多地区标准化研究机构参与标准的起草。阿里本地生活服务公司、达达集团、麦当劳、西贝、眉州东坡等多家单位提出了138条修改意见。

中国商业联合会副会长张丽君表示，这项国家标准不仅能在疫情防控期间保障配送人员和消费者的健康安全，也能在正常环境继续沿用，规范即时配送服务操作，满足消费者的需求。

美团外卖相关负责人表示，将严格实施这项国家标准，联合多方力量保障线上供给，确保外卖配送环节的安全。（记者徐风）