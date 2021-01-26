家长如何帮学生合理安排寒假生活？

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我们家孩子今年上3年级，因为疫情已经提前放寒假，在这个比较长的寒假里，如何让孩子过一个健康、充实的寒假？

专家观点

通州区马驹桥镇中心小学老师张艳荣：在这个非常特殊的寒假里，首先，家长要做孩子的榜样，在疫情防控上，要带头做好防护，出门戴口罩、勤洗手等。

第二，家长还要高效陪伴孩子，所谓“陪伴”既是陪同也是相伴，“陪”是行为，“伴”是内心，二者缺一不可。我们可以在假期伊始和孩子做一次深度交流，了解他们最真实的内心世界。

第三，要让孩子学会时间管理。孩子在假期可以学习制定和执行计划，充分利用时间，多做有意义的事。比如，可以让孩子自主制定假期时间表，家长给予宏观指导，帮助他们建立良好的学习生活习惯；还可以引导孩子自己制定合理的学习目标和计划，落实每天的学习任务。当然，这些都需要家长与孩子平等的交流协商，鼓励他们做“生活自理、学习自主、行为自律”的人。

第四，除去学习，参加体育锻炼也非常重要。家长们可以陪伴孩子们做一些体育运动，如广播体操、瑜伽、太极拳等，通过陪伴和活动，既缓解紧张焦虑的情绪，又能让孩子拥有健康的体魄，使他们平稳度过抗“疫”的特殊假期。

最后，家长还要在寒假期间，引导孩子广泛阅读，摘抄并撰写读书心得。比如，家长可以让孩子自己选择读物，家长只需要做正确的引导；也可以在孩子房间布置一个书架，放上他们喜欢的图书，这些图书最好是陪孩子一起选购的。家长要多和孩子探讨，当孩子提起书中话题时，家长要积极、主动地互动，满足孩子的倾诉欲与表达欲。家长的积极参与会让孩子有很大的成就感，从而更加热爱阅读。阅读是孩子一生的财富，所以这个特殊的假期，家长要引导孩子们进行广泛的阅读。

文/本报记者 武文娟