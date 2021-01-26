中国疫苗正成为全球公共产品（大健康观察·新冠疫苗来了③）

当前，新冠肺炎疫情仍处于全球大流行阶段，严重威胁各国人民生命安全和身体健康。疫苗对人类最终战胜疫情具有关键作用。中国早就承诺过，新冠肺炎疫苗研发完成并投入使用之后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献，并争取让所有国家、所有人群都能买得起、用得上。这充分体现了中国负责任大国的担当，也体现了中国积极推动构建人类卫生健康共同体的决心。

加强团结

我们共同的敌人是病毒

“这次新冠肺炎疫情让我们更加充分地认识到，人类就是命运共同体，就是健康共同体。在推进疫苗的研发过程中，我们中国疫苗企业以及研发单位只有一个对手，就是病毒，我们是在和病毒赛跑。”在国务院联防联控机制日前举行的新闻发布会上，科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟表示。

不久前，美国辉瑞、莫德纳和英国阿斯利康等制药企业相继公布其新冠疫苗的三期临床试验数据，有人担心中国的疫苗研发是否落后了。对此，中国疫苗行业协会会长封多佳在接受本报记者采访时表示：“这不是奥运会，我们共同的敌人是病毒，只要能够战胜病毒，哪家研发成功了对我们来说都是好消息。”

“人类遇到了共同的敌人，发令枪一响，大家都动起来了。”中华预防医学会常务副会长、秘书长梁晓峰在接受本报记者采访时表示，在本次疫情中，疫苗的科研工作者、生产企业争分夺秒地投入工作，“这么短的时间就生产出这么多种的疫苗，现在全世界有几种疫苗已经审批上市，还有上百种疫苗在研发的路上。”

有专家表示，美国走的是mRNA疫苗路线，是为癌症病人研究的疫苗。这时候如果不同的公司、不同的国家走不同的路子，最后证明某一条、某两条或某三条最好，这对人类是好事。如果大家追着一个路线做，万一有问题呢？起初对新冠病毒了解太少，所以中国一开始就布局了5条路线，一起来研发。

促进合作

中国疫苗助力全球抗疫

统计数据显示，截至1月25日，全球累计新冠肺炎确诊病例已接近1亿例，累计死亡病例213万例。在这种情况下，让发展中国家用得上、用得起安全、有效的疫苗是中国一直关注的重点。

2020年10月8日，中国同全球疫苗免疫联盟签署协议，正式加入“新冠肺炎疫苗实施计划”。该计划拟于2021年底前向全球提供20亿剂新冠病毒疫苗，供应给“自费经济体”和“受资助经济体”，旨在加快新冠疫苗的开发和生产，确保每个国家都能公平地获得新冠疫苗。

“这是中国秉持人类卫生健康共同体理念，推动疫苗成为全球公共产品的一个重要举措。”外交部发言人华春莹之前在外交部例行记者会上表示，“尽管中国多支疫苗研发处于国际领先水平并具备充足的生产能力，但我们还是决定加入该计划，目的就是以实际行动促进全球疫苗公平分配，确保为发展中国家提供疫苗，同时带动更多有能力的国家加入并支持‘实施计划’。”

中国一直积极鼓励支持中国疫苗研发企业参与“实施计划”，与有关发起方合作向发展中国家提供疫苗。据封多佳介绍，不少中国疫苗企业已经向“实施计划”发起方表达了加入的积极意愿，也正与不同国家商谈疫苗供应计划。

随着中国第一款新冠灭活疫苗附条件上市和其他疫苗在海外多国Ⅲ期临床试验的深入推进，国际上越来越多国家认可并排队订购和接种中国新冠疫苗。1月2日，埃及正式批准紧急使用中国国药集团新冠灭活疫苗，计划从中国订购4000万剂疫苗；1月3日，泰国宣布已与中国科兴公司签署新冠疫苗订购协议，采购200万剂新冠疫苗；1月6日，秘鲁宣布已与中国国药集团达成购买协议，首批100万剂疫苗将于本月抵达秘鲁；1月6日，印尼总统佐科宣布从中国科兴公司订购的300万剂疫苗已抵达，向全国分发；1月10日，塞舌尔总统拉姆卡拉旺率先接种国药集团新冠疫苗，鼓励全国民众接种中国疫苗……

“中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将坚定履行承诺，将疫苗作为全球公共产品，以公平、合理价格向世界供应。”外交部国际司负责人申博表示，“我们也始终高度重视疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，将根据具体情况，积极考虑以多种方式向发展中国家提供疫苗，包括捐赠和无偿援助等。”

扩大产能

推动疫苗成为公共产品

疫苗研发成功后，如何尽快扩大产能满足接种需求，成为当务之急。为加快推动新冠疫苗产业化进程，工信部专门成立了新冠疫苗生产保障工作专班，每周调度重点企业产能建设进度，要求各条技术路线的企业同步推动产能建设。

目前，国药集团中国生物分别在北京和武汉建成的新冠灭活疫苗高等级生物安全生产车间，已投入规模化生产。国药集团董事长刘敬桢表示，到2020年年底该集团生产疫苗近亿剂，预计2021年产能可超10亿剂。

国药集团北京公司新冠病毒灭活疫苗项目生产负责人张晋表示，为了春节前能够有更多的疫苗上市，生产车间24小时不停歇运转，几十名工作人员每日“三班倒”。按照有关部署要求，中国生物还将统筹布局进一步扩充产能，更好满足需求。

目前，科兴中维新冠灭活疫苗处于Ⅲ期临床试验阶段，尚未上市，但已有包括巴西、土耳其、新加坡等多个国家和地区宣布订购科兴中维新冠疫苗。北京科兴中维生物技术有限公司董事长尹卫东介绍，目前，科兴中维已建成并于2020年8月底投入使用的第一条新冠疫苗生产线年生产能力约5亿剂，第二条生产线已经建成，即将投入使用。“我们现在具备了每年10亿剂产能的基本条件，可以满足5亿人的疫苗接种（1人2支）。”尹卫东说，目前生产都处于24小时运转状态。

工信部消费品工业司负责人毛俊锋表示，目前，国内已有18家企业陆续开展新冠病毒疫苗产能建设，其他技术路线的产能建设按照计划在有序推进。这些企业开展规模化生产的同时，也在进行产能扩建工作，因此产能实际处于动态持续提升过程。随着新冠病毒灭活疫苗产能的进一步提升，中国新冠病毒疫苗的生产能力能够满足国内大规模接种需求，也将为推动疫苗成为全球公共产品作出贡献。