黑龙江：正大公司9份产品外包装检测呈阳性 在售食品下架暂存

人民网哈尔滨1月25日电 （杨雪楠）1月25日，黑龙江省政府新闻办召开疫情防控工作新闻发布会，通报了对黑龙江正大实业有限公司生产产品的最新检测结果和处置情况。

针对近日黑龙江正大实业有限公司员工有确诊病例和无症状感染者，目前黑龙江省市场监管系统对该公司省内在售的产品采取了下架、暂存等措施，共下架暂存产品1437.52吨。并会同卫生健康、疾控部门对下架暂存的产品进行抽样核酸检测。截至1月25日8时，共抽检样本92786份，已出检测结果91696份，共发现9份产品外包装样本呈阳性，其中黑河市孙吴县8份、绥化市兰西县1份。检测呈阳性的对应产品分别是2021年1月6日生产的“小熊伴嫁蝴蝶鸡排”2200公斤和2021年1月15日生产的“迷你串”234公斤，合计2434公斤。经排查，这些产品分别于1月11日、12日、16日销往省内齐齐哈尔、大庆、黑河、绥化4个销售地，其中：齐齐哈尔、黑河、绥化所涉及的产品在下架、暂存产品中已追查到，予以封存；销往大庆市的240公斤产品正在抓紧排查核实中。

下一步，黑龙江省将继续跟踪省内市场下架暂存“正大”产品核酸检测结果，如出现检测结果阳性，第一时间组织排查。