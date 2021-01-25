如果已经购买了1月1日以后出厂正大食品怎么办？哈尔滨市疾控专家详细解答

人民网哈尔滨1月25日电 （韩婷澎）1月25日，黑龙江省政府举行疫情防控新闻发布会，会上，哈尔滨市疾病预防控制中心主任杨超围绕“黑龙江正大实业有限公司食品”相关情况进行了回应。

杨超表示，如果购买了1月1日以后黑龙江正大实业有限公司出厂的食品，存放在冰箱里的产品可以选择以下方式处理：

一是在做好个人防护（戴口罩、戴手套）情况下，准备好塑料袋，查看食品外包装生产日期，如果是黑龙江正大实业有限公司1月1日以后出厂的产品，用75%酒精对食品外包装消毒后，将其装入袋中，用75%酒精对手部和塑料袋封口处等部位消毒，然后脱掉手套和口罩，放入塑料袋中，整个过程避免接触眼口鼻。对手部消毒，然后用肥皂仔细清洗手部。

二是拨打12315申报，由各区县（市）指挥部组织市场监管、卫生疾控等部门，会同街道社区（乡镇村屯）工作人员负责统一回收记录，专区封存，统一转运，无害化处理。

杨超介绍，根据目前监测的结果，尚未在食品和内包装上检出阳性。市民购买的产品，一般外包装已经去除，因此，污染冰箱风险相对较小。在做好个人防护（戴口罩、戴手套）情况下，可以将存放冰箱里的食品取出，用75%酒精对冰箱表面进行擦拭消毒。

购买了该企业的散装食品，没有生产日期产品，可以选择上述处理方式，也可以选择在做好个人防护（戴口罩、戴手套）情况下，对包装用75%酒精消毒后，去除包装，将食品放入蒸锅中加热15分钟至30分钟（开锅后计时），再采取其他烹饪方式调味加工后食用。

已经食用了黑龙江正大实业有限公司出厂的食品，是否会被传染新冠肺炎？

针对该问题，杨超解答，目前，各地监管部门已经加大力度对黑龙江正大实业有限公司相关产品进行排查、检测，反馈的信息为食品没有检出阳性，仅在部分产品外包装检出阳性。从国内外报道来看，目前尚没有证据显示人因食用某种食品从而感染新冠病毒的案例，因此居民不必过度恐慌。

杨超提醒，对所有冷链食品仍然需要时刻保持警惕，在食用冷链食品时，遵循“食品安全五要点”，有效预防传染性疾病和食源性疾病的发生。食品安全五要点：

一是保持清洁：首先，要培养良好的卫生习惯，勤洗手，做到进食、做饭前洗手，在烹调过程中，每次用手接触过生食品也必须洗手；其次，要保持餐具和厨具的清洁，并经常蒸煮消毒，还要做到厨房环境清洁。

二是生熟分开：生熟食物要分开，加工食物的用品用具要生熟分开，避免交叉污染。

三是食物要彻底煮熟烧透：烹调食物要煮熟、烧透，烹调食物的中心温度达到70℃以上；从冰箱里取出的生冷熟食，一定要彻底加热再食用。

四是在安全的温度下保存食物：在5℃以下、60℃以上的储存条件下，绝大多数微生物可减缓生长繁殖的速度，或者停止生长。烹调好的食物建议及时食用。

五是使用安全的水和食物原料：要在正规的超市、农贸市场和有资质卫生条件好的餐饮企业购买食物和消费，要学会看懂食品标签，食品制作的全过程要使用安全的水，包括清洗果蔬、加工食物、清洁烹饪用具和餐具以及洗手。