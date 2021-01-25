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鱼跃医疗董事长吴群获选健康中国十大医药产业人物

2021年01月25日10:01 来源：人民网-人民健康网

1月21日，作为我国举办最早、影响最大、质量最高、权威性最强的会议之一——“健康中国”正式公布了第十三届健康中国论坛·十大医药产业人物榜单，鱼跃医疗吴群董事长入选。

图：人民日报健康公示海报

健康中国论坛由人民日报健康客户端、人民日报社健康时报主办，所评选的榜单经组委会进行初选、专家征询、论证等9轮环节最终评定。

该榜单除了评定过程十分严苛外，入选门槛也相当之高。根据组委会的评选标准，入选人及其企业、机构需要在医疗领域对促进行业发展、重大科研专项、产品研发有重大影响与引领意义；积极参与健康中国战略的实施；注重脊梁型与创新型并重，在医疗医药等相关领域具有代表性。

正如主办单位在获奖词中所说：吴群，鱼跃医疗董事长将新零售模式、智能技术引入医疗器械领域，推动制造向智造的转型升级；致力产业变革，成为新时代中国经济优秀人物，获得五一劳动奖章。吴群，医疗器械行业转型的“时代新星！

在吴群董事长的率领下，鱼跃医疗始终秉承着“帮患者减轻痛苦，助医生提升医术”的使命与责任，坚定自主创新、加快智能升级，充分发挥在呼吸治疗、慢病监测、生命信息与支持等领域的核心优势，造福亿万患者、助推健康中国。

(责编：孙博洋、乔业琼)


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