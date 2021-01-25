一周五天吃烧烤，“烧烤达人”患癌

随着体检的普及，越来越多的人被查出“肠息肉”，“息肉恐慌”在人群中蔓延。那么，肠息肉和肠癌之间究竟有怎样的关联？什么样的肠息肉更危险？江苏省肿瘤医院江宁院区主任医师梅静峰就大家关心的问题作了解读。

年轻人也会患肠癌吗？

肠癌好发于50岁以上的人，而目前年轻的肠癌患者并不少见。梅主任曾经收治一位33岁的肠癌患者，有家族性肠息肉，自己也知道需要多注意，可惜还是晚了。“他来就医的时候告诉我，父亲也是肠癌患者，刚开始也只是肠息肉，他本来准备到40岁开始定期做肠镜，结果，还没到40岁，悲剧就来了……”说到这个病人，梅静峰心疼地摇摇头，“太可惜了。”梅静峰告诉记者，临床上，这样“家族式”的案例还真不少。

除了家族性息肉惹祸，肠癌可能和饮食习惯有很大的关系。有一位30岁的年轻白领，特别爱吃烧烤，7天当中至少有5天在吃烧烤，吃遍了南京各大烧烤店，他是烧烤达人，朋友们称他为“烧烤王子”，他很享受这样的生活，优哉游哉。后来有了便血，但自认为是痔疮，“十男九痔”，所以他一直以为是痔疮，没有太在意。当真正觉得不放心到医院就诊时，医生发现，他已经晚期肠癌，连手术的机会都没有了。

肠息肉会转变为肠癌吗？

体检中，经常有人检查出肠息肉，对此，有些人认为，良性的，没关系。也有一些人认为，肠癌都是肠息肉演变而来，因此非常紧张。对此，梅主任说，确实有很多肠癌是由肠息肉演变而来，但也不是所有肠息肉都会成为肠癌，这个，需要有专业的医生来判断。

肠息肉在人群中的比例比较高，虽然没有具体的流行病学调研数据，但随着人民生活水平的提高，“富贵病”越来越多地困扰大家，其中包括“肠息肉”。有一些肠息肉当时没有引起重视，后来就成了肠癌。不过看到肠息肉，是否要处理，要看病理类型，对于腺瘤，需要内镜下夹除，切除或手术切除；对于炎性或增生性等息肉，不一定切除，定期复查；对于家族性多发息肉，建议手术切除结肠，不愿意切除，可考虑口服环氧化酶2抑制剂预防。

哪些人是肠癌的“宠儿”？

“30年前，肠癌患者较少，多是食管癌、胃癌，这些年，肠癌患者越来越多。”梅静峰也坦言，随着时间的推移，生活方式的改变，癌病谱也在发生着巨大变化，肠癌也成了“主流癌”。

梅主任说，有5类人成了肠癌的“宠儿”。第一，是高脂饮食人群。随着生活水平的提高，中国人的饮食习惯发生了很大变化，高脂肪高热量的饮食习惯让肠癌发病率变得更高。第二是熬夜，熬夜很磨人，让身体机制发生改变。第三是高压人群。整天处于压力状况下的人，身体肯定会出问题。第四是家族遗传史人群，家族中有肠癌患者，那么患肠癌的几率就比别人高。第五是饮酒人群。虽然肠癌的治疗手段不断提升，5年生存率越来越高，但是，早发现还是很关键，早期规范处理，预后就非常好。（记者 杨彦）