要保持“少女感”，单单和脸较劲还不够

“少女感”曾经是用于夸赞女星冻龄美貌的高频词汇，也让很多普通女性心生羡慕。衰老不可避免，如何最大限度地将“少女感”延期，花费大力气、大价钱的人也不在少数，尤其是一张脸，提拉紧致美白除皱，更是护理的重点。不过医美专家提醒，“少女感”乃至“少年感”并不单单在一张脸上。

少女感，不只来源于一张脸

提到少女感，您会想到哪些“关键词”？紧致的皮肤、满满的胶原蛋白、鼓鼓的苹果肌？美容皮肤科专家周展超教授告诉记者，“少女感”的来源，其实有不少因素比脸部更重要。“少女感首先是一种精气神，是整体的一种展现。”随着年龄增长、阅历丰富，无论男性还是女性，都会展现出与少年时不同的气质与气场，也同样可以是“美”的，但这种区别绝大部分时候掩盖不住。同时，与面部状态相比，体重身形对少年感、少女感的影响会更大。哪怕是刚出社会的小年轻，如果体重超重肥胖，年龄感自然会噌噌往上涨。同样的，人到中年面部保养很好，但是身形肥胖，也同样不会有少女感。

抗衰，得系统做好抗氧化工作

周展超教授告诉扬子晚报/紫牛新闻记者，维持少女感，在医疗美容上涉及到抗衰的概念，要做好抗衰，最重要的工作就是抗氧化。

“从我们一出生，氧化就开始了，年轻的皮肤柔软光滑，随着时间流逝，变得松弛、下垂，出现皱纹、长斑等等，都是发生氧化了。”维持少女感，也是要让这个氧化的过程尽量变得慢一些。

周展超教授提醒，要抗氧化，防晒很重要。防住了阳光，结合外涂抗氧化剂，尽量减少“光老化”，抗衰就做好了非常重要的一步。和少女感是整体的体现一样，抗氧化也同样是一个系统的工作。“有些人会觉得天天工作对着电脑、晚上熬夜看手机，屏幕蓝光让皮肤老化了，实际上更重要的是，工作的压力、熬夜的习惯对皮肤的伤害。”周展超教授表示，我们吃进去的反式脂肪酸、高油高盐的不健康食物、我们长期熬夜的作息规律，都会成为加速身体氧化的原因。抗氧化没有“一招鲜”，要科学均衡饮食、早睡早起、保持有氧运动的习惯等综合保养，才能减慢氧化的节奏。

医美来补救可以，但不能过度

当皮肤已经出现了明显的问题，靠保养手段难以大幅改善甚至逆转的时候，采用一些医美手段，在周展超教授看来也是可以的，但要注意的是选用正确的项目，也要注意度的问题。

周展超教授告诉扬子晚报/紫牛新闻记者，皮肤有自己的生理过程，一般来说25岁-45岁会维持一个相对稳定的“平稳期”，直到45岁之后才会陆续出现松弛、皱纹、色斑、发黄、色素不均等老化的表现，此时用医美手段补救也是可以的。医美手段多样，维A酸疗法、IPL和光动力治疗、美塑疗法、注射美容、射频治疗、点阵激光等，都是已经被证实在皮肤年轻化方面有效的治疗手段，需要到有资质的机构，请专业医生根据求美者具体的情况来选择。需要提醒的是，在临床上，更多的女性实际上是因为护肤过度、医美过度，破坏了皮肤屏障从而造成皮肤敏感甚至更严重的问题。无论是男性还是女性，要抗衰、要保持“少年感”“少女感”，都不能单一把希望寄托在某种医美手段上。（记者 杨彦）