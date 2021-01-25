车厘子价格“跳水”，堆积如山？

临近农历新年，节前水果“硬通货”车厘子价格出现下跌，不少网友调侃说实现了“车厘子自由”。扬子晚报/紫牛新闻记者在一些短视频平台也看到，一些进口车厘子在仓库堆积如山，车厘子价格为何“跳水”，水果商又是如何应对的呢？记者走进南京市最大的水果批发市场众彩市场一探究竟。

从事水果生意7年多的陈老板向记者介绍，车厘子价格确实掉了不少，但这样的波动也很正常。“市面上目前有三种等级的车厘子，‘J’级的10斤270元左右，双‘J’的10斤320元左右，三‘J’的10斤350元左右。今年车厘子大概每10斤下降了20至30元左右。”

陈老板表示，前几年车厘子都出现过价格的波动，因为价格和供货的关系非常紧密。“如果5天到一船车厘子，价格就不会变化，但如果突然5天到了两船，车厘子就会出现降价。”他认为这样的价格波动很正常，也不会对水果商家造成太大影响。南京是二级市场，基本都是从上海、广州进货，疫情检查在上级市场已经做完。陈老板每次基本上只进够卖两三天的货，最多只是把手头上的货亏完，便可以再进货，不会有太大损失。

据悉，中国市面上90％的车厘子都来自智利，今年智利车厘子大丰收，造成了车厘子价格下跌。另外，陈老板补充说，人们大多在过年前集中购买车厘子，如今这个时候市面上还有大量存货，商户们着急自然会降低价格。再加上今年疫情的原因，人们走亲访友的次数减少，车厘子可能仅用于个人食用，供大于需，后面价格可能还会下跌。

“柑橘类水果今年也比以往便宜。”陈老板向记者解释，“往年这个时候，沃柑还没上市，春见蜜橘应该春节才刚刚上市，但是现在好多水果都提前两个月上市了”。消费者的选择多了后，商户自然就会降低价格。陈老板介绍，他目前大多在做线上生意，有专门的供货渠道，销售渠道也主要以小区团购为主。他表示尽管入冬以来疫情出现反复，但老百姓都得吃水果，对于线上销售的影响更是微乎其微。（实习记者 杨晨伟 记者 刘浏）