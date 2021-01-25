让家庭教育走出“家事”范畴

家庭教育法草案日前提请全国人大常委会会议审议。草案提出，未成年人的父母或者其他监护人是实施家庭教育的责任主体。政府、学校、社会为家庭教育提供支持，促进家庭教育。必要时，国家对家庭教育进行干预。草案明确了公安机关、人民检察院、人民法院干预家庭教育的情形和主要措施，并对强制家庭教育指导的实施作出规定。

未成年人的父母或者其他监护人是实施家庭教育的责任主体，但家庭教育又不全是家庭的事，特别是未成年人的父母或者其他监护人，在教育尽责方面不会、不能、不愿甚至虐待侵害未成年人等诸多问题，都需通过政府、社会和家庭合力解决、予以保障，这正是立法的目的所在。

首先，明确家长对未成年人的教育责任，列出“负面清单”，如禁打骂、虐待孩子，反对“丧偶式”教育，提倡夫妻共同教育孩子，反对“只生不育”，禁止“甩锅”放任留守等，让家长明确应当正确履行抚养、监护、管理、教育等义务，加密栅栏，既防范家长教育权利越位，也防止家长教育责任缺位。

其次，明确政府和社会的支持保障责任。家庭教育的“教育”二字是名词更是动词，如何教、如何育恐怕才是关键。当前的家庭教育，大体呈现两个极端，一个是粗放式的放养，只管物质层面的原始满足；另一个则是“起跑线上”无限度的焦虑，这些都是家庭教育观念与方向的跑偏。家庭教育更重要的功能还是把孩子培养成为性格健全、心态积极、自主独立等具有社会生存能力和良好素养的人，父母在孩子成长过程中，充当保护者和引路人的角色，用言行来引导孩子成长。

怎么进行家庭教育，怎么解决孩子成长中的困难与问题，要有管用的办法，帮助消除家长们的能力恐慌。促进家庭教育，先要补上家长教育这一课，使家长们受教育提能力。通过立法明确相关部门的责任，建立健全家庭教育工作体系，对父母的家庭教育进行常态的教育与引导，让家长真正懂得孩子教育，能够尽好教育责任。

第三，明确政府、司法机关的干预、兜底责任，为家庭教育托底补位。因为种种原因，总会有少数未成年人家长或者监护人，不行使家庭教育责任，对未成年人放任不管，导致受到侵害、违法犯罪等，需要立法建立有效的干预制度，给予保护、矫正甚至惩戒。如，草案明确提出，公安机关、人民检察院、人民法院干预家庭教育的情形和主要措施，并对强制家庭教育指导的实施作出规定，就是让家庭教育走出“家事”的范畴，受到必要的约束，倒逼家长尽职尽责。