婚姻的两面：一面安全温暖 一面平淡无聊

我与妻结婚已近30年。她出差要走一个多月，这还是第一次。临行前，我帮她检查完行李，驱车送她坐高铁。一路上妻不停地嘱咐说：“衣服装在房厅的整理袋里，旁边那个空整理袋装换下来的衣服，等我回来洗；这两天冰箱里有饭和菜，吃的时候别懒，热透了再吃，岁数也不小了，小心胃口；平时愿意做就自己做点儿，下班回来累了就点外卖；最重要的一点是，偶尔喝口酒是可以的，但一定记得别过量……”我一面听一面频频点头，那一刻觉得妻的唠叨挺受用。

和妻在一起这么多年来，一般都是用行动“示爱”，很少甜言蜜语。在一起逛街购物时，我发现她的鞋带开了，会立刻蹲下帮她系上；一起下棋，我会允许她悔棋；如果她病了，她吃完药如待孩子般奖励她巧克力……我们在共同的绵长岁月中会俏皮、会亲密，会依赖、会温柔。近几年我有时在想，人到中年有些重新找到恋爱的感觉，是不是岁月给我们的奖励？

上苍是公平的，当一对男女经受时光考验，在激情散尽归于平淡之后还坚守在一起时，就会赠与他们一份礼物：炽热的爱再来。银婚、金婚、钻石婚是恒久坚持后的产物，更是宝物。老天从来都会褒奖那些在漫长时间里镇定和坚守的人和事，感情也算在内吧。

其实，时间是试金石，能衡量一切人与事。婚姻到了一定的时段，会有一个倦怠期。处理婚姻的问题，首先要共同成长，其次不要夸大厌倦感，第三不要急于改变，也不必刻意制造浪漫。有些人以为搞几顿烛光晚餐就能解决问题，结果可能是贴得越近走得越远，还不如拉开点距离。待平安度过了倦怠阶段，婚姻会进入—个新层次。婚姻也需要秩序，有秩序才能安宁，有安宁才能长久。

婚姻犹如一枚硬币的正反面：一面是安全温暖，一面是平淡无聊，离开哪一面都是不成立的。让硬币长期呈现哪一面，是需要两个人共同商讨的终生话题。