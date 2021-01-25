有种安全叫减少依赖有种幸福叫降低期待

公司新来了一个小姑娘。每天都笑容满面，似乎她的生活里没有烦恼。一次，我问她：“你为什么每天都这么开心？”

她笑着说：“自从我对任何人、任何事减少依赖和期待后，我反而觉得生活充满了意外的惊喜。”

人一旦产生依赖，就会让自己陷入无边的忐忑和长长久久的无奈中。

直到最后，把悲伤酿成绝望的酒，苦不堪言。

月月曾不止一次说，如果时间能倒流，她绝不会孤注一掷地把自己的未来全部强加给那个男人。

那段时间，月月家发生变故，爸妈因车祸离世。她一蹶不振，辞掉工作后闭门不出。

她前男友是个成熟稳重的人，能把身边所有的人都照顾好，不管是做朋友还是做恋人，都是最好的选择。月月为了缓解自己的难过，不惜把压力和未来全部抛给男友。

为了抓住眼前人，她忘记控制力道，让对方喘不上气来。男友单位加班，月月会让他一直开着手机视频；男友出差，月月要么自己跟着，要么随时随地电话和视频。

这种过度依赖，让两个人都很痛苦。月月无时无刻都在说：“我这辈子只剩你了。”一天两天还好，一年两年就成了负担。没有人是你永远坚固的依靠，被狠狠拖住的早晚都会疲倦。

月月情况好转后，男生提出了分手。刚分手时，月月觉得世界坍塌，人生无望。好在最后她明白过来，过度依赖只能给别人造成负担。

曾经看到过这样一句话：最容易让人感到温暖和惊喜的都是陌生人，因为对他们没有期望；最容易让人感到悲哀和心寒的，是亲近的人，因为你爱他们。

“希望越大失望越大”的含义便是如此。而过高的期待，正是失落的根源。

人生的很多惊喜都来源于意外，而提高幸福感最快的方式就是降低期待。当把期望降到最低，人生所有遇见都将成为馈赠。

一个人，依靠自己，减少期待，在每一个值得珍惜的日子里，去做自己想做的事情，去成为自己想成为的人。