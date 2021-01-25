饺子包不好 但我想给妈妈惊喜

晚上，完成一天工作的医务人员祁欣欣回到家中，瞬间被9岁儿子所包好的饺子感动，疲惫的她泪流满面；战斗在一线的医务人员意外在通勤班车里发现，车内贴满了小朋友精心绘制的手绘画……点点滴滴的温暖，融成一股强大的力量，使一线的“战疫者”必胜的信念更加坚定。

9岁男孩包饺子慰劳抗疫的母亲

又是夜幕降临时分，在一线参加抗疫的正定县人民医院医务人员祁欣欣，拖着疲惫的身体回到家，当打开门的那一刹那，看到9岁的大儿子亲手包好的饺子，瞬间泪流满面。

祁欣欣是正定县人民医院中药房一名普通的医务人员，新年伊始在疫情暴发后，她积极请战，已经先后五次奔赴全县相关采集点进行核酸检测采样。但在这勇敢冲锋的背后，却有不为人知的辛酸：自己已经离异，只身带着两个男孩一起过日子，一个九岁，一个三岁。祁欣欣的父亲早年因煤气中毒造成严重的智力和身体障碍，母亲身体也不好，还要照顾患病的父亲。父母虽然和祁欣欣的弟弟在一起住，但作为女儿，她需要经常去看望两位老人。这次疫情暴发后，身为医务人员的祁欣欣没有犹豫退却，跟弟弟说让他多辛苦照顾好父母，然后毅然把两个孩子关在家里，纵然心里有万般的担忧，但她还是加入抗疫一线核酸检测采样的队伍。

1月20日晚上近8点，当祁欣欣拖着疲惫的身子回到家，眼前的一幕让她惊呆了：9岁的大儿子竟然亲手包了饺子慰劳疲惫的妈妈。懂事的孩子告诉她：“你休息的时候给我们包饺子，我在你忙的时候给你包饺子。虽然包得不好，但我想给你惊喜。”看着那些露着馅儿、歪歪扭扭的饺子，听着孩子所说懂事的话语，祁欣欣瞬间泣不成声……

谈到自己的两个孩子，祁欣欣眼泪夺眶而出：有一天，自己因为要执行核酸检测采样任务，早晨6点便紧急出发了，也没顾上给孩子们做饭，直到第二天凌晨一点才回到家，担心孩子们挨饿的她，看到的是6个方便面的空袋子……

擦干眼泪，祁欣欣脸上露出欣慰笑容，两个孩子别看年龄小，但是都特别懂事，9岁的儿子经常给她择菜、洗衣服分担家务，小小年纪特别知道感恩。就连三岁的小儿子也知道地板脏了，像模像样地擦起地板……祁欣欣感觉自己太愧对孩子了。她说，正是有了孩子们懂事的表现，她才能在一线安心抗疫。（记者 冯月静 通讯员 梁文正 李文石 李哲）

通勤班车里 贴满了暖心的手绘画

如今，在石家庄接送医务人员的通勤班车车队里有一辆特殊车辆，车内贴满了小朋友们精心绘制的手绘画。它就是石家庄公交二公司8路车队王宝焕所驾驶的车辆，是从省二院北院开往医大一院的通勤班车。

起初，曾获得过全国“最美公交司机”荣誉称号的王宝焕和路队同事为了让医务人员上下班有一个温馨的乘车环境，不仅对车厢进行了彻底消杀，还进行了一番温馨的布置。他们在车上贴了一些小朋友的手绘画，多位乘车的医务人员见到如此一幕都备感温暖。这一消息也引起了东风西路幼儿园田老师和石家庄翰林学校王老师的关注。她们主动联系了路队工作人员，希望能有更多的小朋友用自己的小手画出感恩的画面，通过公交车呈现给奋战在抗疫一线的医务工作者。于是，她们向小朋友们发出了邀请，公交司机王宝焕也希望自己能够帮助小朋友们圆梦，就把自己的微信二维码推送给家长们。小朋友们精心画出的作品拍照发给她，她再利用休息时间帮小朋友们打印并张贴在车里。

1月22日下午，王宝焕利用发车前的短暂时间和翰林学校二年级的宋予墨和石门小学三二班的韩佳依进行了视频连线。看着自己的手绘画贴在了公交车上，能向可敬的医务人员表达他们的谢意和敬意，小朋友们都感到特别兴奋和开心。“希望孩子们在心里从小就种下‘感恩’的种子，他们也是在为抗击疫情做出自己力所能及的事情。”石家庄翰林学校王老师说。

爱心还在不断涌来。石家庄实验小学二年级的李卓烨听说可以用绘画作品表达自己对医务人员的敬意后，就精心画了两幅画并发送到了王宝焕的手机里。王宝焕把每张收到的作品都认真地进行了统计和打印，生怕落下一份小朋友的“爱心”。她还给每位小朋友都拍了张把画贴在车内的照片，并发送语音回馈。到目前为止，王宝焕已经收到东风西路幼儿园、翰林学校、石门小学的小朋友们20余幅绘画作品。（首席记者 刘琛敏）